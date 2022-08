Prófugo Alvarado debe ser vacado tras sobrepasar los 120 días de suspensión

Ciudadano Limber Rodríguez afirmó que prófugo Juan Alvarado puede retornar al Gorehco

El 2 de septiembre se realizará audiencia para cese de pena

Limber Rodríguez, activista de la Coalición Ciudadana, solicitó al Consejo Regional que agende en su próxima sesión ordinaria o extraordinaria la vacancia del exgobernador Juan Manuel Alvarado Cornelio.

“Lo que debe prevalecer es la ley y no la norma. Juan Alvarado ya sobrepasó los 120 días límite de suspensión, ahora lo que viene es la vacancia”, señaló al equipo del Diario Ahora.

“Ni siquiera se le ocurre al equipo de Erasmo, ellos están disfrutando de su poder, pero no ven que en cualquier momento puede regresar (Juan Alvarado), ya que tiene 14 consejeros”, señaló.

Según Rodríguez, existe un gran peligro de que Alvarado pueda retornar al poder, ya que el próximo 2 de septiembre está programada la audiencia de cesación de la pena.

No obstante, recordó que el cargo de Erasmo Fernández es de “encargatura” y hasta que se resuelva el caso de Alvarado, por lo tanto, nada garantiza que vaya a culminar la gestión.

“En el caso de cesación lo que han hecho es fundamentarse en el informe de Perú Compra. Pero no tiene nada que ver con el pedido de la apelación. En la apelación han debatido el peligro procesal, pero la cesación se va a ir al tema de fondo, por qué involucran a Juan Alvarado, hay otra sala y hay otro interés que se mueven bajo la mesa”, señaló Rodríguez.

Suspensión indefinida no existe

Alertó que los consejeros han actuado con suspicacia al dictaminar la suspensión indefinida, ya que esta figura no existe dentro de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

“La ley orgánica de Gobiernos Regionales tiene vacancia y suspensión, la vacancia no se podía dar porque ninguno de los presupuestos configuraba. Sin embargo, dentro de los 3 numerales de la suspensión, el numeral 2 dice que la misma no puede ser mayor a 120 días por un mandato de detención, o sea el Consejo Regional, cuando suspende indefinidamente, lo hace sin tener ningún fundamento legal de nada porque no existe”, explicó.

Asimismo, señaló que las credenciales de Erasmo Fernández son de encargatura.

“Independientemente de quiénes acompañan a Erasmo Fernández, Juan Alvarado no merece regresar, esperamos que el Consejo Regional tome la decisión correcta”, mencionó.

Sobre las últimas declaraciones del consejero delegado, donde aseguró que no se debate la vacancia porque no tiene una pena consentida, Rodriguez afirmó que solo se está basando en el numeral 3 del artículo 31.

“En todo caso él no está suspendido por el artículo 3, él está suspendido por el artículo 2, o sea Alvarado no ha tenido una sentencia, pero sí tiene un pedido de detención por un delito penal que es colusión agravada. Entonces mi pedido lo que busca es que prevalezca el artículo 31 sobre cualquier acuerdo”, señaló.