Con el objetivo de incentivar a la población a que acuda a vacunarse contra la COVID-19 con las respectivas dosis. El comando COVID en Huánuco estudia la posibilidad de emitir una ordenanza regional que exija constancia de vacunación para ingresar a algunos establecimientos y conglomerados.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias Huánuco, Roberto Refulio, quien aseguró que la propuesta fue aceptada por la mayoría de los miembros del comando COVID.

“Se va a emitir una ordenanza regional para que todas las personas que deseen ingresar a los mercados. Asi como bancos, conglomerados, oficinas públicas, centros comerciales y donde haya concentración de personas. Deban tener la constancia de vacunación con las dos dosis. Es una ordenanza regional que debe ser acatada por los gobiernos locales”, reveló.

Detalló que estas ordenanzas ya se están emitiendo en otras regiones del país y las recibió con “beneplácito”.

Refulio explicó que fue una propuesta realizada en la última reunión del comando convocada. Por el nuevo gerente de desarrollo social y gerente técnico del comando, Aldo Reyes. “Nos informaron que existen brechas por cerrar, hay alrededor de 285 mil personas que no se han vacunado en la región de Huánuco”.

Por otro lado, agregó que existe un stock de vacunas en el Minsa y si no se da el uso existe el temor que se puedan devolver, “para ello se debe hacer una logística para que las personas se vacunen”.

“Exhortamos a la ciudadanía para que reflexionen, y quienes aún no se han vacunado acudan a los puntos de vacunación para protegerse. Igual anunció que los asociados que no estén vacunados podrán hacerlo aquí en la sede de la Cámara de Comercio. Vamos a obligar a todos los socios que si no portan la constancia van a tener que hacerlo aquí en la cámara”, remarcó.

DATO. El comando COVID-19 tendrá encuentros cada 15 días para evaluar la situación del coronavirus en la región y la posible llegada de la tercera ola.