“Propuestas de Keiko deben recalibrarse, pero las de Perú Libre son peligrosas”

Así lo afirmó, Alonso Segura, ex ministro de Economía, quien analizó las propuestas de los planes de gobierno tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre.

Consideró que hay varias propuestas de Fuerza Popular que necesitan recalibrarse y pensarse de manera más articulada. “Algunas probablemente no se puedan implementar”, dijo.

En cuanto a Perú Libre dijo que este no tiene ni pies ni cabeza, “a mí me preocupa mucho más es el plan de Perú Libre, no tiene pies ni cabeza, es muy peligroso. No sabemos a qué atenernos porque hay versiones de todo tipo. El 10 % del PBI para educación es totalmente imposible”, sostuvo.

Para Segura, se ha aceptado que Perú Libre aterrice sus propuestas, que se moderen, pero ya la dinámica del candidato dice una cosa y alguien sale y dice que no dijo lo que dijo.