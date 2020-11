La parlamentaria de la República, Yessy Fabian, rechazó las declaraciones del excongresista Guillermo Bocángel donde se atribuye la autoría del proyecto de ley que pretende nombrar a Las Moras como distrito de Huánuco.

Mediante una nota de prensa, la congresista manifestó que “ante las expresiones denigrantes contra una mujer por parte del excongresista Guillermo Bocangel, expreso mi total rechazo. Dichas afirmaciones carecen de verdad y llevan a la mala intención de parte de un exlegislador”.

Dijo que por mezquindad quieren dañar y manchar su imagen. “El anhelado sueño de miles de huanuqueños y especialmente de los morasinos que por tanto tiempo han esperado y que ahora por la mezquindad se quiere dañar y manchar mi imagen como mujer y sobre todo como parlamentaria, esto no lo voy a permitir”.

“No le pido permiso a nadie”

Aseguró que no conoce al excongresista Bocangel, pero dijo que mientras fue congresista no tuvo el tiempo necesario para hacer realidad el sueño de los pobladores de Las Moras.

En la misiva refiere que no tiene que pedirle permiso a nadie para trabajar por las necesidades de la población. “Quiero decirle que mi trabajo es para la población huanuqueña, es para los distritos que sean declarados de interés nacional, y no es solo para una persona. Tampoco le tengo que pedir permiso a alguien para trabajar por mi pueblo. Si el señor Bocángel no pudo cumplir su mandato, no es mi problema. Déjeme trabajar y si quiere sumar que venga, sumamos esfuerzos para Huánuco”, acotó.

La congresista comunicó que presentó el proyecto de ley N°5578, que se sumará a los que están en el pleno, “además fui yo quien, con fecha 14 de octubre, solicitó al presidente del Congreso de la República, se agende al pleno la distritalización de Las Moras”.

