PSG y Manchester City se enfrentan hoy a las 2:00 p. m. por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League.

El equipo inglés tendrá un partido de control tras el 1-2 de la ida. Un encuentro para demostrar por qué estuvieron más de 700 minutos imbatidos en Europa y por qué son el equipo menos goleado de la Premier. Su once no debería variar de lo visto en el Parque de los Príncipes y es que ya en París los celestes jugaron con su once de gala.

Guardiola busca su tercera final de la Liga de Campeones, la primera desde 2011 y el equipo inglés, la primera de su historia.

PSG y Manchester City se verán las caras desde las 2:00 p.m. de Perú, el partido será televisado por ESPN. Este partido tendrá lugar en el Etihad Stadium de Manchester.

El equipo francés argumenta sus bazas en los triunfos logrados en el Camp Nou ante el Barcelona y en el Allianz Arena contra el Bayern Munich. Dos meritorios éxitos como visitante que marcan el camino del conjunto de Pochettino.

Están a un partido de su segunda final de Champions League y para el duelo no contará con el centrocampista senegalés Idrissa Gueye, expulsado en la ida. Necesitan marcar, al menos, dos goles para sobrevivir en el torneo y un partido redondo.

Por otra parte, en los últimos días se especuló mucho sobre la posibilidad de que se cambie el escenario de la final de la Champions League, sin embargo, la Federación de Fútbol de Turquía ha confirmado que no habrá problemas para que la misma se juegue en Estambul como está previsto.

El Estadio Olímpico Atartürk será escenario el próximo 29 de mayo de la final de la Champions League, algo que ha sido reafirmado por las autoridades de dicho país.