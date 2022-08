Pulgar: Candidatos no tuvieron capacidad de gestión cuando fueron autoridades

El candidato regional por el movimiento independiente Mi Buen Vecino, Antonio Pulgar, criticó que los candidatos que vienen postulando a la región no tuvieron capacidad para atender las necesidades de la población.

“Vienen a mentirnos y a engañarnos, aquellos que nos vienen a decir que harán grandes proyectos, no hay que creerles, hermanos. Ellos piensan que no conocemos la historia de cada uno, ellos han sido alcaldes provinciales en otros lugares, pero no han tenido la capacidad de atender a su pueblo y hoy quieren venirnos a engañar, de ninguna manera les vamos a permitir”, resaltó Pulgar durante su visita a Pillco Marca.

Durante su paso por dicho distrito, Pulgar, acompañado por Toño Jara, Osmider Niño y Róger Hidaldo, realizó una caminata por las calles de Pillco Marca, donde informó a la gente de las propuestas que promete cumplir desde el 01 de enero del 2023.

El exalcalde de Amarilis aseguró también que existe un candidato que ofrece construir el Hospital Oncológico, sin embargo, mencionó que lo viene ofreciendo para ganar votos.

“No sabe que nosotros ya iniciamos hace más de un año gestiones para construir el primer hospital oncológico en la región Huánuco. Ofrecen también grandes complejos deportivos, y por qué no lo hicieron en su tierra cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo”, se preguntó el candidato de Mi Buen Vecino.

Cabe destacar que Pulgar viene ofreciendo la Revolución Agrovial, como principal propuesta de campaña a fin de dinamizar la economía del campo.