Punchao: Denuncian incumplimiento de pago del programa Trabaja Perú

Más de 25 trabajadores de la obra de pavimento empedrado del Jirón Santo Toribio del distrito de Punchao (Huamalíes) exigen a los directivos del programa Trabaja Perú que les cancelen sus pagos.

Dicha deuda tiene aproximadamente más de año y medio, sin embargo, continúa sin saldarse.

Un poblador de Punchao, identificado como Jaime Bermúdez, explicó que hasta la fecha se les adeuda los meses de febrero y marzo del año pasado.

“Esta obra es del año 2021, nos deben de febrero a marzo, y nos han dicho que nos iban a pagar, pero ahora no nos quieren pagar por eso estamos acudiendo a los medios y las autoridades para que nos puedan ayudar de alguna manera a que nos paguen”, indicó Bermúdez.

Bermúdez resaltó que la mayoría de las personas afectadas son padres de familia y no tienen los medios para trasladarse a solicitar la cancelación de dicha deuda a las instalaciones de Trabaja Perú, el cual pertenece al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Mucha gente no puede venir a Huánuco a exigir sus pagos porque el pasaje está a 60 soles, es decir ida y vuelta serían 120 soles y allá la gente no tiene, sin embargo, el programa nos ha dicho que nos va a pagar y no nos paga”, resaltó.

“Recordemos que son personas que tienen hijos y necesitan. Asimismo, nosotros vamos a recurrir hasta Lima si es necesario, para poder pedir que se nos cumpla con lo que se prometió”, indicó Jaime Bermúdez.

Asimismo, exhortó a los responsables de Trabaja Perú a solventar el pago de los trabajadores de mano de obra no calificada.

“Nos contrataron en plena pandemia y nos prometieron que nos iban a cancelar una vez terminamos el trabajo y ya ha pasado más de un año y nada”, indicó Jaime Bermúdez.