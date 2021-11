¿Qué es la carne artificial o carne cultivada y qué futuro tiene?

La carne artificial o cultivada es carne animal que no procede de un cuerpo, sino del cultivo de las células musculares extraídas previamente de ese animal. Lógicamente, la producción de este tipo de carne elimina la necesidad de criar y sacrificar a un animal de granja.

Para la alimentación del futuro, la carne artificial podría suponer que el precio del Wagyu o del atún rojo se iguale al del pollo o las hamburguesas, o que una remota isla del Pacífico pueda disponer de carne roja de la misma manera que un país de grandes extensiones de praderas.

Se estima que para 2030 la carne cultivada podría suponer hasta el uno por ciento del consumo mundial de carne, lo que tendría implicaciones para muchas industrias. Y eso será posible porque desde el desarrollo de los primeros prototipos, las empresas han sido capaces de reducir los costes de producción en un 99%.

Hay que tener en cuenta que a la industria le va a suponer el mismo esfuerzo plagiar la carne de pollo que la del atún rojo, que está en peligro de extinción.

Presente y futuro de la carne cultivada

El futuro del sector pasa por cinco factores clave: la aceptación de los consumidores, los riesgos de la industria (salud, seguridad alimentaria…), los precios, el desarrollo legal de la industria y la oferta (si la industria podrá alcanzar una economía de escala).

De momento, el único país que ha aprobado el consumo de carne cultivada es Singapur, pero en EE.UU. hay movimientos para regular la industria y la UE está invirtiendo en la investigación.

Hoy no hay más de 100 empresas en fase startup que obtuvieron en financiación el año pasado unos 350 millones de dólares gracias a la inversión de grandes firmas de la alimentación como Tyson y Nutreco, o inversoras como Temasek y SoftBank.

Las estimaciones suponen que el mercado de la carne artificial crece al 1% anual y que podría alcanzar un volumen de 531 millones de toneladas para 2030. Entre las firmas más conocidas se encuentran Beyond Meat, Aleph Farms, Matrix Meats, Redefine Meat, Future Meat, Vow, Orbillion Bio, Eat Just, Higher Steaks o New Age Meats.

Algunas de estas empresas se están especializando en carnes de gama alta, como el Wagyu, el atún rojo o el salmón salvaje, pero otras apuestan por carnes menos conocidas que presentan menor contenido en grasa, escasez o largo periodo de crecimiento como las ostras, el dodo, el mamut, el canguro o la alpaca.

Harán falta diez años para que los consumidores paguen menos por estas alternativas cultivadas, pero hoy por hoy confían en la carne artificial porque se trata de productos que consideran más saludables y sostenibles.

El impacto de la carne artificial en los mercados

Invertir en acciones del sector de la carne cultivada es complicado porque en su mayoría son demasiado pequeñas y no cotizan en los mercados. La estadounidense Beyond Meat es una de las excepciones, pues cotiza en el Nasdaq.

Al tratarse de empresas en fase de crecimiento, todavía están cerradas para los pequeños inversores y dependen de la financiación de firmas especializadas de capital riesgo.

Sin embargo, todas ellas irán saliendo a bolsa y será posible invertir en acciones del sector de la carne cultivada. Tarde o temprano habrá ETF especializados en el sector en las carteras de los mejores bróker regulados.

El cambio en la forma en la que comemos es una mega tendencia que modificará toda la industria de la alimentación. Hay que estar atentos porque tendrá consecuencias en los mercados y en las acciones en las que invertimos. Comprueba si tu bróker regulado te aporta este tipo de información porque es clave para que ganes dinero con el trading online.