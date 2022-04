Aunque no mucha gente tome dimensión de lo importante que es realizar una compra inteligente, existen muchos motivos y también factores a tener en cuenta antes de adquirir un extractor o un congelador para el hogar. No basta con buscar en una tienda física o virtual uno que nos guste, pues puede que en realidad no nos convenga y hayamos comprado mal.

Justamente para evitar eso, en este artículo encontrarás toda la información necesaria para comprar algo de calidad y conveniente, como los son los extractores y otros materiales necesarios en la cocina, como el congelador de alimentos.

Campanas extractoras

La campana de cocina es fundamental para mantener puro el aire de la cocina, pues tiene un extractor que elimina la grasa suspendida y todos los productos resultantes de la combustión, como puede ser el humo, olores, etc., gracias a la combinación de filtrado y evacuación de aire que realiza.

Los diferentes tipos

De pared

Por el alto nivel de adaptación que tienen, es el tipo de campana más adquirida ya que no importa el tamaño de la cocina, instalarlas es algo simple. Tampoco es necesario adquirir una que vaya a tono con el estilo del ambiente, y esto se debe a que se pueden colocar sea cual sea la estética.

Algunas personas prefieren que se mimeticen con los muebles que tienen, y otros eligen que sean el electrodoméstico destacado. En el caso de que estés buscando un aparato que sirva para purificar el aire y se adapte a cualquier contexto, esta campana extractora es la ideal para ti.

De isla

Si el diseño de tu cocina es tipo isla, esta debe ser la campana extractora de cocina a adquirir. Se destacan porque quedan suspendidas sobre la cocina, pero es necesario que sea instalada de manera perfecta y quede bien alineada con las hornallas.

De techo

En el caso de que no quieras que la campana ocupe una excesiva cantidad de espacio, siempre puedes elegir una de techo. Como bien indica su nombre, se instalan allí arriba, por ello son muy disimuladas. No debe haber obstrucción alguna entre este electrodoméstico y la cocina, pues si lo hubiera se vería altamente afectado su trabajo de limpieza.

Lo más positivo es su polivalencia y simpleza a la hora de ser instalada en diversos tipos de cocinas. Además, por su ubicación este tipo de campana extractora de cocina es de las más eficientes ya que son capaces de aspirarlo todo.

De superficie

No obstante, no es obligatorio que la campana extractora se ubique en un punto alto para cumplir a la perfección con su trabajo, y eso se puede comprobar con este modelo. También son recomendables para las cocinas isla, y se integran bien en espacios compartidos entre la cocina y el salón.

Integradas

Las integradas son un modelo de campana de cocina que queda totalmente camuflada en el ambiente, y para ello se introducen en el mueble que queramos. Tienen elementos cuya función es salvaguardar a los muebles lindantes, de los vapores y olores emanados por la cocina. Son la mejor opción si lo que buscamos es un electrodoméstico purificador que no nos obligue a cambiar el diseño tradicional del ambiente.

Congeladores

Un congelador es un aparato doméstico cuya finalidad es almacenar alimentos típicos y de consumo regular, como la carne vacuna, pollo, verduras, e incluso paquetes de congelados como papas fritas y vegetales de todo tipo. Se almacenan aquí porque, al estar a una temperatura muy baja, detienen el proceso de descomposición de los alimentos.

Aspectos a considerar

Capacidad

La capacidad se expresa en litros, y comúnmente lo recomendado es adquirir un congelador vertical o de cualquier tipo calculando de a 50 litros por persona, por lo que, si vives en un hogar de 4 personas, deberá ser de al menos 200 litros.

Un tip muy importante: A diferencia de un refrigerador, cuanto más lleno esté el congelador mejor trabajará, y por ello no es recomendable que compres uno muy grande y te sobre espacio.

Potencia

Con respecto a este apartado, la potencia es la cantidad de kilogramos que el equipo puede congelar en 1 día. Si buscas un aparato que literalmente congele, cerciórate de que en la etiqueta energética figuren 4 estrellas, pues eso indica que funciona a temperaturas que varían entre los -24 y -30 grados centígrados. El precio de congeladores 3 estrellas es más bajo, pero no llegará a congelar pues alcanza una temperatura de -18 grados.

Consumo

El consumo se mide en kilovatios por hora y está detallado siempre en las etiquetas de los productos electrodomésticos. Los niveles de consumo varían entre la letra A y la G, siendo la A la mejor por su eficiencia y bajo consumo, y la G la peor. Cabe destacar que es poco frecuente encontrar un clase G, y recomendamos no adquirirlos porque, si bien el congelador precio es mucho más bajo, a mediano plazo estarás gastando mucho más dinero en las facturas de luz.

Aislamiento térmico

Este es un aspecto fundamental en caso de que en tu zona de residencia sea relativamente común que se corte la electricidad. El aislamiento térmico se determina por la cantidad de tiempo que el equipo puede conservar en perfecto estado los alimentos cuando no disponga de energía eléctrica.

Quienes saben del tema insisten en que los alimentos son capaces de aguantar al menos 2 días, por lo que, si tienes un comercio y se corta la luz, evita abrir la puerta del congelador vertical para corroborar en qué estado se encuentra lo allí almacenado.

Descongelación y limpieza

Siempre trata de elegir un equipo No Frost para que no sea necesario descongelarlo seguido para que siga funcionando normalmente. Aunque el precio de congeladores No Frost sea superior, intenta hacer el esfuerzo pues te evitará perder tiempo en mantenerlo regularmente.

Para finalizar con este detallado artículo, vale la pena destacar la importancia de saber qué tipo de campana extractora nos conviene adquirir con el fin de evitar arrepentimientos. Y sobre los congeladores, te hemos dado toda la información necesaria para que elijas correctamente.