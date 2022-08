QUE PROYECTO DE PAÍS TENEMOS LOS PERUANOS

LA VOZ DE LA MUJER

Denesy Palacios Jiménez

30.08.22

La pandemia nos ha azotado con dureza a los peruanos, hemos sufrido muchas perdidas de vidas humanas, que nos sirve para darnos un jalón de orejas, porque no nos explicamos como es que la clase política, se encierra en su capullo y se enfrasca en la vacancia presidencial. Pero no en el cambio de constitución, que todos sabemos es el principal obstáculo, para revertir la situación de pobreza que nos ha hundido este mal mundial. Está visto los pobres están más pobres, los que vivíamos de nuestro trabajo nos hemos empobrecido, y solo vemos crecer a pasos galopantes la corrupción y la inseguridad ciudadana. Pero todo ello parece no importarle a esta elite, que se cree los nacidos para gobernar, es decir, es tan pensando en seguir con un comportamiento que nos hace daño a todos, por supuesto menos a nuestros legisladores, que cada vez reclaman y se otorgan más beneficios económicos, que causan más gasto al pobre erario lapidado por la emergencia y por la corrupción, así como por las cuantiosas deudas de muchas empresas al Estado peruano, que podría significar una salida para paliar la crítica situación. Porque si fueran ciudadanos comprometidos con su pueblo, lo primero que debían haber hecho es renunciar a sus viáticos y tantas gollerías, así como a sus viajes sin transcendencia, y solo para despotricar del actual gobierno, y es ya sabemos que tenemos la clase política más inculta y egoísta, que buscan un escaño para gozar de sueldos perpetuos como gobernantes o legisladores, si tuvieran un poco de conciencia, por emergencia han debido eliminar todos estos gastos que generan al Estado, y que no puede atender a quienes más lo necesitan.

El hambre, la miseria, la desocupación, la inseguridad y a eso se suma la intromisión de migrantes especialmente por la frontera norte, que es una coladera sin ningún tipo de control. Ingresan al país sin ningún centavo y con pocos valores y los estilos de vida de alto consumo, hacen que se incrementa el sicariato, las extorsiones y la inseguridad ciudadana crece desde Sullana Piura, hacia el interior del país, especialmente en la región de Chiclayo, La Libertad, Chimbote y así hasta llegar a Lima y las demás regiones. Nada de lo mencionado hacen reflexionar a esta elite acostumbrada a estar en el poder, y a usufructuar todos los beneficios que conlleva tener el poder y el control para el enriquecimiento ilícito.

Lo peor de todo esto es que entre ellos se perdona todo, la comisión de fiscalización del congreso no funciona entre ellos ningún tipo de fiscalización, especialmente para quienes tienen la mayoría en el Congreso y con ello tienen no solo inmunidad sino también impunidad.

Estamos viviendo la reacción de más de doscientos años de vida republicana, que opto por un sistema democrático. Sin embargo, esto no significo salir de la postración a miles y millones de peruanos, que ancestralmente vienen de los grupos étnicos quechuas, aimaras, y amazónicos, a ello se sumó el mestizaje de negros, europeos, chinos, japoneses. Lo que quiero decir, que la elite que gobernaba en la colonia recreo la manera de que sus descendientes sean los que asuman el gobierno en la primera república, me refiero a los llamados criollos. Entonces el Bicentenario de vida republicana, exige un nuevo tipo de gobierno tomando como base el sistema democrático, donde el interior del país, han puesto con su voto el gobernante que hoy tenemos, y el resultado es la respuesta de la rancia política ortodoxa que no ve más allá que sus intereses mezquinos. Dicen hablar de democracia, pero ni siquiera respetan la investidura que representa el ser Presidente, y se regocijan de ningunearlo en la peor forma, y eso choca con el otro problema que es la educación y sus escasos valores en la cuestión formativa. No entienden que somos un país con una desigual que lejos de acortarse se hace una brecha más entre lo urbano y lo rural, y pues el actual gobernante es producto del precario sistema educativo en el ámbito rural, y nos cuesta mucho aceptarlo. Que hacer para siquiera tener un proyecto de desarrollo, las universidades deben jugar el rol hegemónico de formar integralmente profesionales que coadyuven a la solución de los problemas, y los colegios profesionales proporcionar el personar técnico que se requiere para un desarrollo sostenible que piense en las mayorías y en proteger los recursos naturales y finalmente al planeta que lo destruimos y hoy sufrimos las consecuencias del cambio climático y aun no lo asimilamos y estamos pensando en enriquecernos en la forma más fácil.