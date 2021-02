Quiere retirarse en Alianza

El delantero Hernán Barcos anunció su deseo de retirarse del fútbol vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

Hernán Barcos es uno de los flamantes fichajes que realizó la dirigencia de Alianza Lima para esta temporada 2021 en la Liga 2, siendo uno de los jugadores que el hincha ‘blanquiazul’ ya quiere ver en la cancha, inflando redes rivales.

Por antecedentes, Hernán Barcos parece ser el ideal para liderar la ofensiva, a pesar de que algunos piensen que su edad será un impedimento. El goleador tiene confianza en hacer las cosas bien, e incluso analiza la posibilidad de dejar el fútbol vistiendo la camiseta de Alianza Lima, aunque dentro de algunos años.

“No lo he pensado (sobre el retiro), pero ojalá que tenga la posibilidad de ser importante en Alianza y poder quedarme varios años para cerrar mi carrera”, expresó el futbolista en entrevista para Gol Perú.

Asimismo, el argentino quien afirmó sentirse bastante bien físicamente y detalló haber firmado por dos temporadas, añadió: “Me siento cómodo y tranquilo, gracias a Dios no he tenido lesiones en mi carrera. Puedo jugar dos o tres años más tranquilamente con el cuerpo”.

Bajo la misma premisa, Hernán Barcos reveló que su primera intención era poder decirle adiós a las canchas con LDU de Quito, pero esto finalmente quedó descartado por ciertas razones.

“Es difícil, sinceramente tenía en mi cabeza retirarme en Liga de Quito. Hablé con la gente para que me den esa oportunidad y no tienen interés en que yo me retire futbolísticamente en Liga. Me puedo retirar con un partido de despedida, pero como yo quiero”, apuntó.

Finalmente y no menos importante, Hernán Barcos habló de los objetivos que se ha puesto en lo personal como en lo colectivo con Alianza Lima; entendiendo que solo por llevar el cartel de favorito no se consigue.

“Los partidos hay que jugarlos, no se ganan solo con la camiseta. A nosotros nos van a querer ganar todos. Depende de nosotros volver a Primera División”, finalizó el ex jugador de Gremio de Porto Alegre.