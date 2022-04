Segundo Morales Santillán, familiar de las 3 víctimas que fueron degolladas sin piedad hace más de dos meses, en la localidad de Puro Puro (Santa María del Valle), viene exigiendo justicia.

Puesto que hasta el momento no han capturado a los culpables del triple asesinato, cuyos responsables seráin familiares de las víctimas.

Por lo tanto, han amenazado con radicalizar su protesta, si es que las autoridades del Ministerio Público siguen sin hacer nada.

Ayer, en horas de la mañana el esposo, padre y abuelo de las víctimas, protestó y pidió justicia acompañado por sus familiares y amigos quienes llevaban pancartas en la mano que decían “Justicia para Herlinda Ángel, Noemí Morales y Jefferson Cruz”.

“Los de la fiscalía no hacen absolutamente nada, solo nos dicen que están haciendo su trabajo, lo que nos hace pensar que para la gente pobre, para la gente del campo no hay justicia, ya que seguramente los asesinos ya pagaron a las autoridades para que no se investigue y quede impune las muertes”, manifestó indignado Segundo Morales.

Asimismo indicó que es padre y madre para sus 6 hijos que se han quedado sin madre y abuela.

Del mismo modo, Morales exhortó que el fiscal de Huánuco, James Junior Lurita Moreno, encarcelen a los homicidas quienes además han amenazado a los deudos para que no denuncien y el proceso no avance.

Cabe indicar que estás humildes personas llevan varios días en Huánuco, asimismo, todos los días llegan al frontis del Ministerio Público para exigir justicia.