Rafael López Aliaga ganó la elección como alcalde de Lima

Con el 100% de actas procesadas, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga ganó las elecciones municipales para la alcaldía de Lima con el 26.287% (1.373.774 votos), mientras que su más cercano competidor Daniel Urresti de Podemos Perú obtuvo 25.376% (1.326.296 votos).

En tanto, George Forsyth alcanzó 18.935% (989.573 votos) y el partido Frente de la Esperanza llegó al cuarto lugar con 10.927 % (571,063).

En sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados, López Aliga señaló que cumplirá sus promesas electorales.

Asimismo, sostuvo que espera reunirse con Urresti para intercambiar planes de gobierno. Por otro lado dijo que no se reunirá con el jefe de estado Pedro Castillo y a su vez le solicitó la renuncia del cargo presidencial.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú. (…) El daño es la falta de confianza. Cuando no hay confianza, no hay inversión; cuando no hay inversión, no hay trabajo; cuando no hay trabajo; no hay consumo. Así de simple es la economía”, declaró ante la prensa.

Dato: Daniel Urresti aceptó su derrota: “Felicito al señor López Aliaga” y sostuvo que “acepta los resultados de la ONPE sin reparos”.

“Al recibir el resultado al 100% de la ONPE, felicito al Sr López Aliaga por ser elegido Alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la ONPE sin reparos. En democracia los limeños han elegido libremente a la persona que regirá su destino. Gracias totales a los que me apoyaron”, escribió en su cuenta oficial de Twitter Daniel Urresti.