Raúl ‘Romerito’ Romero: “Soy un futbolista frustrado”

Raúl Romero es aquel amigo que uno siempre quiere tener en cada reunión porque es amiguero, jovial, divertido y nunca pierde el sentido del humor. Tuvo el honor de trabajar con buenos periodistas deportivos como también de viajar a muchos países a causa del periodismo, incluso uno de los lugares donde tiene más temor de aterrizar es Huánuco, pero hoy ‘aterrizó’ en la redacción del diario AHORA para hablarnos un poco sobre su trayectoria periodística.

¿Qué lo llevó a escoger la carrera de periodista?

Yo soy un futbolista frustrado, jugué en las divisiones menores de Alianza Lima, pero no tuve trascendencia. Mis ganas de querer ser periodista fueron porque mi papá también fue periodista y siempre me llevaba al estadio.

¿Cómo fueron sus inicios?

Tuve la suerte de que mis prácticas de la universidad las realicé en Panamericana en donde Micky Rospigliosi (QEPD), era el jefe y mis colegas eran Félix Zúñiga, Carlos Salinas, Gerardo Flores (QEPD), entre otros.

¿Cómo fue el ambiente en el Chile vs Perú en el estadio de Santiago por las Eliminatorias a Francia 98’?

Creíamos que ya estábamos en el Mundial, después del 4 a 0 nos tiraron escupitajos, tomates, huevos, nos insultaron, etc. Es uno de los dolores más duros que viví en mi vida, nunca pensé que íbamos a volver a un mundial después de 36 años.

¿Cómo fue entrevistar a José Luis Chilavert?

Yo recién estaba ‘cachorro’ y no iba ir a Paraguay, pero por un tema entre un reportero y Micky le dijo que no iría aunque ya estaba todo listo para su viaje. En el canal se hizo toda una revolución, en eso estoy caminando y Micky me llama y me dice que voy a Asunción. Llegué a Asunción y el entrenamiento de Paraguay estaba lejos, llegamos y veo pasar a Chilavert a 30 metros, lo llamé y le dije: “Soy de Perú acabo de llegar”, José Luis pidió que me deje pasar y lo entrevisté, me dijo que me regalaría su camiseta después del partido.

¿Y qué pasó?

Nos ganaron 2 a 1 creo, pero antes del partido Maestri habló cosas de ‘Chila’, yo pensé que era amigo de él, pero me acerco y le digo: “Chilavert soy Raúl Romero”. En eso me metió un puñete muy fuerte y yo lo correteé (Risas)

¿Cuál ha sido lo más difícil de su vida personal y laboral?

El año 99’ me fui a los EE. UU. porque el sueldo no me alcanzaba, allá hice de todo: Freír hamburguesas, limpiar baños, etc.; gracias a Dios hice un poco de capital. Pero en el periodismo no tuve una etapa difícil porque trabajé junto a grandes periodistas como Micky Rospigliosi y Omar Ruiz de Somocurcio.

¿Qué tan difícil es ejercer el periodismo en Perú?

Ahora es más fácil porque tenemos tecnología avanzada, las oportunidades son para aprovecharlas al máximo porque es fácil llegar pero es difícil mantenerse. No tengan miedo a preguntar, siempre pregunten porque así van aprender.

Para finalizar. ¿Cómo eran sus visitas a Huánuco?

Tengo muchos gratos recuerdos de esa ciudad porque era nuestro tránsito para ir a Cerro, nos mandaban por avioneta y era un terror aterrizar en Huánuco. Pero es una linda ciudad y sobre todo tiene un buen clima y buena gastronomía.

TIKI TAKA

¿El mejor partido que cubrió?: Perú vs Francia (Rusia 2018)

¿Comida favorita?: El lomo saltado y el pollo a la brasa

¿Bailar o cantar?: Ninguno

¿Su mejor pasatiempo?: Jugar al ‘fulbito’

¿Raúl Romero es?: Un padre muy alegre de Valentina