“Emprendo en la venta de snacks de la Finca “Santa Clara”

Hoy tenemos el gusto de presentar al técnico en menores Raúl Trujillo Zevallos, una persona que tuvo mucha sapiencia para poder sobresalir del mal momento a causa de la pandemia.

¿De qué manera le afectó la pandemia a su academia?

Fuimos muy afectados todos los que tenemos relación en el fútbol y nos costó mucho sobreponernos, ya que tuvimos que paralizar todas nuestras actividades.

¿Estaban trabajando durante la cuarentena?

En un primer momento estábamos haciendo entrenamientos virtuales, pero conforme pasó el tiempo ya se perdían los recursos como el internet, posteriormente decidimos mandar videos por WhatsAap y buscábamos la manera de que los niños estén en actividad, pero era muy complicado para los niños adecuarse a este estilo de entrenamiento.

¿Qué actividades realizó para sobresalir en esta cuarentena?

En un inicio junto a mi familia empecé a vender comidas típicas de nuestra ciudad, gracias a Dios vendíamos, pero lamentablemente cuando uno incursiona en algo nuevo toma mucho tiempo; en la actualidad estoy emprendiendo en la venta de snacks de plátanos, camotes como también de café que vienen desde Chaglla de la Finca “Santa Clara”, como también estoy vendiendo huevos camperos, tuve que dejar el rubro del deporte para emprender otros rubros.

Desde su punto profesor Trujillo. ¿Cuál debe de ser el perfil de un formador?

Una de las características que debe tener el formador es la paciencia, ya que el niño está en proceso de aprendizaje. Otra característica es la capacitación, si uno quiere vivir del fútbol tiene que capacitarse para el bien de los niños.

¿Y qué tan profesional tiene que ser formador?

Tiene que capacitarse mucho, aunque tiene que saber dónde capacitarse, tienes que saber llevar la teoría a la práctica.

¿Se puede vivir del fútbol en la actualidad?

Bueno esta pandemia nos enseñó otras cosas (Risas), pero creo que sí se puede vivir del fútbol haciendo un buen trabajo en todos los aspectos.

¿En qué mejoró el fútbol en la actualidad?

El fútbol ha evolucionado bastante, ahora se habla de transiciones, contraataques, etc; se hizo más dinámico en todos los aspectos, aunque cada club mantiene una esencia de juego.

“Lamentablemente hay clubes que califican al técnico sin ver su trabajo”

Usted menciona la palabra “esencia” y en base a esta palabra le pregunto: ¿Cuál es la esencia de ‘Botín de Oro’?

La esencia de nosotros es guiar al niño a jugar al fútbol de una manera dinámica y que el niño vaya progresando de acuerdo a la categoría que le toque estar, nuestra prioridad no es ganar campeonatos ya que somos una academia formativa.

¿Por qué muchos clubes no dan oportunidades a los técnicos peruanos?

Lamentablemente hay clubes que califican al técnico sin ver su trabajo, valgan verdades que en Perú nos hemos descuidado en poder formar proyectos serios, en poder formar nuestro comando técnico, muchas veces viene el extranjero y presentan un proyecto a largo plazo y es tentativo para algún club. Lo que se pide a los clubes son oportunidades, en Perú hay muy buenos profesionales.

¿Cómo nace esa faceta como comentarista deportivo?

(Sonrisa) Bueno, Aldair Picón me invitó a comentar un partido en la cual jugaba León, pero yo no sabía ni como se comentaba un partido (Risas), me animó y acepté, estaba muy nervioso desde que ingresé a la cabina y aunque no lo creas me temblaban las piernas, pero fue una experiencia muy agradable.

Y ese año ascendió Alianza Universidad y usted estuvo presente en la finalísima

Sí, recuerdo que me entrevistaron gente de Nazca para opinar sobre Alianza Universidad y fue una bonita experiencia la cual nunca la voy a olvidar. Gracias a Dios también comenté el año pasado en la Liga 1 cuando la UDH jugaba de local.

¿Cómo es Raúl Trujillo cuando dirige un partido?

Bueno, lo vivo cada partido al máximo, pero a la vez mantengo una serenidad para tomar cada decisión. En estos 8 años que tengo como entrenador, el fútbol me regaló la alegría de conocer a muchos chicos que ahora están emprendiendo en muchas cosas buenas.

TIKI TAKA

¿Mourinho o Guardiola?

Mourinho

¿Un lugar en el mundo?

Huánuco

¿Su futbolista favorito?

Zinedine Zidane

¿Comida favorita?

Lomo saltado

Raúl Trujillo es…

Un emprendedor