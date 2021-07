Raziel García, volante ofensivo nacional, no aceptó propuesta de Rosario Central de Argentina por temas personales.

El mediocampista de la selección peruana no aceptó la oferta final de Rosario Central, cuando ya estaba todo muy avanzado, y ya que el mercado de pases de Argentina se cerró anoche, no hay chances de que se retomen los contactos. García, de 27 años, estaba frente a su primera oportunidad de emigrar, aunque no necesariamente será la última.

El periodista argentino César Luis Merlo de Argentina señaló que la transacción se cayó en las últimas horas.

“Después de haber dado el ‘ok’ para que negocien los clubes y que se pongan de acuerdo, Raziel García le comunicó a Rosario Central que por ‘problemas personales’ desiste de venir a Argentina”, escribió en sus redes sociales.

El contrato que Rosario Central le ofrecía a Raziel García era por año y medio, pero finalmente, el jugador dio marcha atrás sorpresivamente argumentando que presenta problemas familiares, por los que prefiere continuar en el país.

El volante semanas atrás manifestó en RPP: “estoy ahora concentrado en Cienciano, estos meses que vienen son importantes para lo que quiero, que es irme fuera. No hay nada concreto hasta ahora, hay muchas cosas en las que tengo que mejorar, pero primero hay que pensar en casa”.

De esta manera, se cae el pase de Raziel García a Rosario y es el segundo jugador peruano en las últimas semanas que finalmente no va al club ‘canalla’ a pesar de que la negociación estaba avanzada. Recordemos que Wílder Cartagena también estuvo cerca, pero finalmente fichó por el Ittihad Kalba de Emiratos Árabes.

Tanto Cartagena como García realizaron un buen trabajo en la Copa América que se jugó en Brasil, por lo que despertaron interés de clubes del extranjero.