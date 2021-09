REACTIVACIÓN EDUCATIVA CON PRUDENCIA

La COVID-19 deja secuelas: deterioro de la salud mental, merma de los ingresos familiares, crisis económica y desempleo ascendente. ¿Cuántos estudiantes, docentes, directivos y padres de familia nunca más regresarán a la escuela? ¿Cuántos estudiantes que desertaron, en plena crisis sanitaria, sin conectividad, radio, ni televisión, ya no regresarán porque se engancharon a un empleo temporal o asumieron responsabilidades familiares? Hay un costo social alto. Casi 200 mil muertos, el triple de lo que produjo la violencia política. El Estado debe atender con asistencia oportuna a los afectados cuando se reinicien las clases presenciales. Creo que ahora sí es una necesidad impostergable incorporar permanentemente al trabajo educativo a un psicólogo. La salud mental no se cura con antalgina de 500 Mg, ni con tutoría de una hora pedagógica a la semana. El retorno a clases no solo debe fijar la mirada, como eje de interés, en EBR, sino también en EBA, EIB, EBE, institutos superiores y universidades. El enfoque tiene que ser territorial y de inclusión. La educación es un derecho, no una dádiva del Estado. ¿Cómo enfrentar las evaluaciones ECE y PISA el 2022 con estudiantes y docentes confinados por el Covid-19? Esta pandemia llevamos impresa como un tatuaje en la memoria.