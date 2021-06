Luego que el dirigente de Perú Libre denunciara públicamente que la esposa del alcalde y ex-candidata al congreso de la República, Yermmy Vásquez, sostuvo reuniones con autoridades para usar a funcionarios públicos como personeros del partido Fuerza Popular, Mirosaki Ramírez, el gerente municipal de Huánuco salió al paso de estas aseveraciones.

“Nosotros hemos emitido un memorándum dando a conocer que el personal no puede hacer proselitismo político, ni apoyar a tal o cual candidato. Yo no he oído lo que dice la profesora Elena Ramos, yo estoy recogiendo la palabra de ustedes (periodistas). Nosotros esperaremos la acción que ella tome para poder responder”, dijo.

Agregó que el señor alcalde firmemente viene dirigiendo la gestión y no existe ninguna intromisión por parte de su esposa.

Recalcó que hacer proselitismo político sería grave, “sería una falta de ética si eso sucediera, para ellos tenemos los procesos disciplinarios”, afirmó.

Sostuvo que fuera del horario de trabajo el funcionario público debe mantener su transparencia, “ellos pueden ejercer su voto y elegir su candidato”.

Finalmente añadió que las personas aludidas, tienen todo el derecho de hacer su proceso, pero en el caso de la Municipalidad van a hablar con el procurador.

“La señora tendrá que mostrar con fundamentos lo que está diciendo, y nosotros tomaremos la acción que veamos correspondiente”, puntualizó.

