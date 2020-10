El Consejo Regional de Huánuco emitió una comunicación; donde recomiendan a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones la no anulación del concurso CAS en esta institución.

Juan Ferrer, consejero de Huánuco, indicó que no existen argumentos legales para anular este proceso.

“No había ningún vicio o argumento legal dado que no iba en contra de algo constitucional. No sabemos cuál es el argumento del director; por eso desde el consejo recomiendan la no anulación, yendo en contra de esto”, informó.

Asimismo, indicó que se les quita el derecho de las personas para que laboren en sus puestos adjudicados. Aclaró además que ninguno de los jurados o los postulantes presentó quejas.

“Yo conversé con uno de los participantes del jurado de este proceso; quien aseguró que en ningún momento han recomendado que se anule el proceso CAS. Se dijo que el concurso se llevó de manera transparente en comparación con otros procesos”.

El consejero siempre mantuvo la interrogante de cuál sería el motivo real para la anulación del concurso. “Para mí, el director ha entendido mal, le han dado mala información y por eso quiere anular este proceso transparente”.

