El doctor Ramón Cugat, quien operó a Jefferson Farfán en España, manifestó que la nueva operación le tardaría a Farfán diez meses de recuperación.

El famoso médico español ya analizó la resonancia magnética del goleador de Alianza Lima y le propone una nueva operación en la rodilla con novedoso tratamiento para que vuelva a jugar en 10 meses.

“Ya me enviaron la resonancia. Es un desprendimiento de cartílago más pequeño que el anterior, pero es la misma área que tenía lesionada. Estos pequeños fragmentos quedan por la rodilla y eso hace que se hinche”, sostuvo Cugat.

Según indicó el galeno, de operarse en los siguientes días, podría volver en diez meses a los campos de fútbol.

“Tiene muy buena musculación alrededor de la rodilla. Es potente físicamente y psicológicamente. Si se opera ahora, podrá volver a jugar en 10 meses”, apuntó el profesional de la medicina.

Cugat explicó que en la pasada intervención quirúrgica, a Farfán se le practicó “una reconstrucción con fragmentos de su propio cartílago. Los pusimos en el mismo sitio que estaban acompañados de una malla y factores de crecimiento de su propia sangre (…) Es una técnica moderna, pero con él no ha funcionado. He operado a más de 180 personas y es la primera caída de cartílago. El desprendimiento es en la misma área, pero ha sido pequeño. Tiene solución”.

Para Cugat, aún queda tiempo en las canchas para Jefferson Farfán: “Es un gran futbolista, ustedes lo conocen muy bien, tiene una fuerza mental que lucha hasta el último minuto. Es un trabajador nato”.

Esta situación ha provocado que Jefferson Farfán quede fuera de la convocatoria para las Eliminatorias Qatar 2022 y la Copa América.

Por otra parte, Jefferson Farfán utilizó las redes sociales para dejar claro que no pretende dejar el fútbol, como se llegó a especular en los últimos días, por la lesión que lo obliga a hacer una nueva pausa en su carrera. “No me detendrán, ni me daré por vencido”, aclaró este lunes de manera contundente.