Tras conocerse que durante una intervención entre Serenazgo y la Policía Nacional se abordó al regidor Jherson Cruz en una fiesta en plena cuarentena, este admitió la falta y pidió disculpas a la ciudadanía.

“Efectivamente la Policía intervino en una reunión familiar. Eramos 20 personas aproximadamente. Quiero pedir disculpas a toda la población”, expresó.

Manifestó que para que no se especule y haya malos entendidos, “yo en ningún momento amenacé a los de Serenazgo o pagué a la Policía para que nos dejara salir. Me puse a disposición a las autoridades y me trasladaron al coliseo”, dijo.

Recalcó que pagará la papeleta que le impusieron por incumplir las normas sanitarias y resaltó que no estaba ingiriendo alcohol.

Recalcó que la Policía ha hecho un informe que se presentará en la sesión de este viernes, donde señala que hay dos fechas donde dicen que fue intervenido. “En otras ocasiones no se me ha intervenido, ayer (por el martes) sí, pero en las fechas anteriores que dicen, no”, aseveró.

Cruz aclaró que esta intervención no se considera falta para la suspensión temporal que solicitan sus colegas.

“Si a mí me hubiesen encontrado libando y en funciones se considera una falta, pero no fue así. Las faltas graves no tienen que ver con eso. Aunque le falté a mi vida personal y a la población”.

