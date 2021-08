Regresa el fútbol en Alemania, España e Inglaterra

Se retoma la acción en tres de las cinco grandes ligas del futbol europeo. Este viernes a las 2 de la tarde (hora peruana) el Valencia enfrentará al Getafe por la primera fecha del balompié de España. El encuentro se jugará en estadio de Mestalla y contará con presencia peruana: Alessandro Burlamaqui figura en la lista de convocados del cuadro valenciano para el encuentro. Asimismo, se permitirá el público en los estadios, pero solo al 40% de su capacidad.

La primera jornada del futbol ibérico se completará el sedado y el domingo en donde los encuentros más destacados son el Barcelona vs. Real Sociedad, Sevilla vs. Rayo Vallecano, Alavés vs. Real Madrid y el Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid. El Granada de Luis Abraham jugará el día lunes de visita frente a último campeón de la UEFA Europa League, el Villareal.

En Inglaterra el deporte más popular del mundo también comienza el día de hoy. Abrirán fuegos los equipos londinenses de Brentford vs. Arsenal. El cuadro local vuelve a la Premier League después de 74 años de su última aparición. Su principal objetivo es evitar el descenso. Mientras que la escuadra visitante busca mejorar lo hecho la campaña anterior y volver a puestos de Champions League.

La jornada se completará el sábado y domingo con los partidos de Manchester United vs. Leeds United, Chelsea vs. Crystal Palace, Norwich vs. Liverpool y Tottenham vs. Manchester City.

A partir de la 1:30 de la tarde del día viernes, en Alemania comenzará a rodar el balón en el encuentro entre el Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich. EL equipo muniqués buscará salir campeón del fútbol teutón por décima vez consecutiva. Para esta temporada contarán en el banquillo con el exentrenador del Red Bull Leipzig Julian Nagelsmann de tan solo 34 años.

Entre los encuentros más atractivos de la primera fecha están el Bayern Leverkusen vs. Unión Berlín, Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt y Mainz 05 vs. Leipzig.

