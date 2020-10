Renato Tapia: “No sé si el árbitro sabrá las reglas de juego”

En una entrevista posterior al encuentro, Tapia aprovechó para demostrar su incomodidad con el arbitraje chileno Bascuñán, quien cobró un polémico penal a favor de Brasil y pasó por alto una dudosa posición adelantada en el cuadro que dirige Tite, como también un golpe de Richarlison a Trauco.

“Duele muchísimo por la entrega que hizo el equipo. Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR y con ellos no. No entiendo su criterio. No sé si sabrá las reglas”, sostuvo el volante de la blanquirroja.

Otro jugador que también habló ante la prensa fue Pedro Aquino: “Creo que Brasil se encontró con un Perú que viene haciendo las cosas bien, que tiene buenos jugadores. A veces por errores propios pasan cosas como las de hoy. Estoy muy orgulloso de todos mis compañeros, todos hemos dejado todo en la cancha, orgulloso de ser peruano. Del VAR no voy a decir nada, la gente sacará sus propias conclusiones, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en el campo y nada más”, señaló.

El volante sostuvo que “me voy a casa con un sabor amargo, creo que hicimos un gran partido, nos pudimos llevar el triunfo pero así es el fútbol y debemos trabajar para lo que viene. Nos faltó mantener el resultado, hicimos un gran partido en general, jugamos contra uno de los mejores equipos de Sudamérica. No supimos quizás mantener el resultado”.

“Muy aparte del resultado, Perú intentó jugar, hacer las cosas que viene haciendo y así es como conocen nuestro juego”, finalizó el jugador de León de México.