Renunció el ministro de Defensa

La mañana de este miércoles, José Luis Gavidia renunció al cargo de ministro de Defensa a través de una carta de “renuncia irrevocable” presentada ante el presidente de la República, Pedro Castillo.

Gavidia difundió la carta que le envió al mandatario en su cuenta de Twitter, donde agradece la oportunidad de haber trabajado con la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército.

“Con satisfacción por haber cumplido la labor encomendada en bien de las FFAA y el país, informo que he presentado mi renuncia al cargo de ministro de Defensa. Gracias presidente Pedro Castillo por darme tan alto honor. Seguiré sirviendo al país desde la trinchera que me toque”, se lee en sus redes sociales.

Su renuncia está basada en motivos personales y aclaró que mantiene una buena relación con el Ejecutivo y Legislativo.

“Es una renuncia irrevocable. Yo siempre he dicho ‘todo tiene un inicio y un final’ y lo he conversado con el presidente de la República y el premier con una semana de anticipación (…) No tiene nada que ver con una relación buena o mala, mi relación con el ejecutivo y el Legislativo es buena”, dijo en una entrevista.

Recordemos que Gavidia se vio sumergido en cuestionamientos luego de que se denunciara que su esposa, María Amelia Valdivieso Arrascue, obtuvo un contrato en el Viceministerio de Pesca y Acuicultura de Produce.