“Respect“ de la siempre recordada Aretha Franklin

Antes de su muerte en 2018, Aretha Franklin decidió que Jennifer Hudson sería la actriz que la encarnaría en “Respect“. La única película autobiográfica autorizada por la reina del soul. Se estrena este viernes en EE. UU. tras años de espera.

“Recuerdo nuestra conversación inicial, que fue hace más de 15 años, cuando hablamos por primera vez sobre interpretarla. Para mí ha sido un proceso largo”, contó Hudson a un medio internacional, en una entrevista sobre el papel más importante de su carrera.

Gran referente

La actriz y cantante, que se dio a conocer en 2004, tras su participación en American Idol. Ganó un Óscar por su papel en “Dreamgirls”, llegó a forjar una amistad con su gran referente. La artista sobre la que declaraba admiración en el concurso televisivo.

El “biopic” sobre Franklin, que debuta ahora en EE. UU. y llegará a otros países en septiembre. Está precedido de una gran expectación. Es la única narración aprobada por la reina del soul. A diferencia de la serie protagonizada por Cynthia Erivo, “Genius: Aretha”, estrenada este año y muy criticada por su familia.

Aretha Franklin

(Memphis, Estados Unidos, 1942 – Detroit, 2018) Cantante estadounidense de soul, género en el que destacó hasta erigirse en una de sus máximas referencias, junto a figuras como Ray Charles, James Brown o Diana Ross.

Aretha Franklin se inició en la música cantando gospel en la iglesia en la que su padre ejercía de párroco, en Chicago. Aprovechando sus excelentes dotes para la música, inició su carrera en solitario con un repertorio de música soul que conservaba la influencia del gospel, un rasgo que caracterizaría siempre su estilo.

Tras realizar sus primeras grabaciones a principios de los 60, con las que logró ya notoriedad, en la segunda mitad de la década llegó al apogeo de su popularidad y comenzó a ser conocida como la Reina del Soul o Lady Soul, sin duda gracias a la extraordinaria calidad de su voz y al vigor y expresividad de sus interpretaciones. En 1967, su álbum I Never Loved a Man vendió más de un millón de copias, y su versión del tema de Otis Redding Respect consiguió encaramarse al número uno de las listas de éxitos tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Con Live at the Fillmore West (1971) y Young, Gifted and Black (1971), temas en los que la cantante decidió incluir el rythm and blues en su estilo, consiguió un Grammy. Su carrera prosiguió en los 80 con colaboraciones con Annie Lennox y George Michael. Tras un paréntesis de siete años lanzó A Rose Is Still a Rose (1998), álbum en un estilo más próximo al soul en el que primó la voz y abundó en las constantes temáticas de sus letras: la religión y la condición femenina.

Ese mismo año fue la estrella central del primer concierto Divas Live, en el que Aretha actuó junto a Celine Dion, Gloria Estefan, Mariah Carey y Shania Twain.