Responden a señalamientos de congresista Medina sobre trabajo de fiscalización del CR

“Llamamos la atención a los señores consejeros porque de verdad no han hecho su trabajo de fisca­lización, solamente se han dedicado a otros trabajos. En una oportunidad salió un audio donde decían que ellos no pueden fiscalizar nada porque le debían favores al gobernador re­gional y ya basta de eso, es hora de que estos señores comiencen a hacer su trabajo”.

Ante estas declaraciones hechas por la congresista por Huánuco, Elizabeth Medina, y que no gustaron para nada al consejo en pleno, fue Rolando Flores Martín, consejero por la provincia de Leoncio Prado, quien respondió que dichos señalamientos eran “manotazos de ahogado”.

Flores Martín aseguró que en su momento mantuvieron comunicación con Medina y sus asesores y el mismo consejero le envió vía WhatsApp los documentos que solicitaban, porque según le indicaron, la congresista tenía reunión con la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Los documentos fueron remitidos el pasado 19 de noviembre vía WhatsApp, pero según el consejero Flores Martín, parece que no hubo ninguna reunión con la fiscal de la nación, porque hasta el momento no hay ningún resultado.

“Sus declaraciones son manotazos de ahogado y lanza piedras al Consejo Regional para tapar su improductiva gestión en el Congreso; no tenemos ningún resultado del trabajo fiscalizador de la congresista”, dijo el consejero, rechazando las afirmaciones de Medina Hermosilla.

El consejero manifestó que envió a la congresista varios documentos de denuncias realizadas como el oficio n° 023 – Fiscal de la Nación, donde se solicita investigación contra el gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, gerente general, gerente de infraestructura, jefe de logística, y contra los que resulten responsables, por la presunta comisión de delito contra la administración pública – colusión agravada y negociación incompatible, previsto y sancionado en los artículos 384° y 399° del código penal, en la ejecución del puente Esteban Pavletich –Huánuco.

Otro de los documentos fue el oficio n° 017-2021-CR-GRH-CRLP/RFM, donde se solicita realizar denuncia contra el gobernador regional Juan Alvarado Cornelio y los miembros del comité de selección (Ing. Deni Cuchilla Acuña, Ing. Luis Mario Tiburcio Miguel, Eco. David Martel Benites), y los que resulten responsables por la licitación n° 043-2019-GRH/GR., otorgada a una empresa que carece de capacidad técnica y económica, ni capacidad instalada en ingeniería de puentes para construir el puente alterno Tingo María – Castillo Grande.

Ante esto, el consejero indicó que el Consejo Regional no tiene capacidad sancionadora: “Tenemos capacidad fiscalizadora, pero no de sanción penal, si fuese así, hace tiempo hubiéramos tomado acciones sancionadoras contra los funcionarios y no podemos hacer eso, la ley no nos permite”, puntualizó Rolando Flores.