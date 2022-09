Resultados de la segunda fecha de la Champions 2022-2023

Por la jornada 2 de la Champions League, en Munich, el Bayern derrotó al Barcelona de España por 2-0 en el arranque del segundo tiempo con goles de Lucas Hernández y de Leroy Sané, en cinco minutos.

Los de Xavi fueron superiores al Bayern, especialmente, en el primer tiempo donde tuvieron a los bávaros contra las cuerdas, pero no concretaron las múltiples ocasiones.

El Inter de Milán se impuso como visitante al Viktoria Plzeň 2-0 por el grupo C. Edin Dzeko a los 20’ y Denzel Dumfries a los 70’ anotaron los tantos.

En la sorpresa de la fecha, el Sporting de Lisboa ganó al Tottenham por 2-0 con anotaciones de Paulinho y Arthur a los 90’ y a los 93’. Los tres puntos lo colocan como líder en solitario del grupo D.

En otros resultados, Bayer Leverkusen venció al Atlético de Madrid por 2-0. El Brujas de Bélgica goleó por 4-0 de visita al FC Porto de Portugal.

En Anfield, el Liverpool se recuperó tras vencer al Ajax de Holanda por 2-1 y el Marsella de local cayó por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt.

Hoy miércoles habrá otra jornada de segunda fecha con los choques principales: Real Madrid vs Leipzig, Manchester City vs Borussia Dortmund, Maccabi Haifa vs PSG, Juventus vs Benfica, entre otros.