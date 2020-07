Ricardo Gareca califica a la hinchada peruana como “gente agradecida”

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, elogió a la afición peruana y calificó a la población como “gente agradecida”. Dijo que la hinchada siempre los apoyó en los peores momentos de la escuadra nacional.

Asimismo, el estratega nacional elogió el comportamiento de la afición y del pueblo peruano en momentos que la escuadra nacional no marchaba bien durante el proceso eliminatorio.

“Es gente muy agradecida. Nos han tenido paciencia en los peores momentos. Nos han sostenido en el inicio cuando no dábamos pie con bola, en el inicio de las anteriores eliminatorias”, confesó Gareca.

Por otra parte, se refirió al jugador peruano y dijo que “es muy humilde. Muy predispuesto. Hay que estarle encima y exigirle, porque en la medida que se le exige, ellos rinden. Siempre me deja cosas el jugador peruano”.

Aseguró que el futbolista nacional le enseñó a tener paciencia y le ayudó a modificar su carácter.

“Me han dejado cosas positivas. El jugador peruano me enseñó a mejorar como persona, a tomarme más tiempo y a adaptarme a las circunstancias. Uno no modifica su personalidad, puede modificar su carácter, de acuerdo a las vivencias que nos tocan vivir. Creo que también modifiqué mi carácter”, indicó

Consultado sobre la última Copa del Mundo, el extécnico del Vélez señaló que “fue un mundial a medias. No me dejó lleno porque no clasificamos. No me dejó vacío porque el equipo estuvo a la altura, fuimos competitivos”.

Agregó que estuvieron a la altura del carácter que requiere un mundial. “Jugamos a lo que nos gusta. Es a medias. Los resultados no fueron los esperados”.