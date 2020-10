Ricardo Gareca: “Estamos preparados para cada encuentro”

El empate a dos dejó con ciertas sensaciones amargar para la Bicolor y así lo dio a conocer Ricardo Gareca, quien en conferencia de prensa aceptó que el equipo no tuvo un buen primer tiempo, pero que sí reaccionó conforme pasaban los minutos.

“Destacó la actitud del equipo. Nos costó acomodarnos en el primer tiempo, intentamos pero Paraguay es una Selección que cada vez se conoce más. Pero en el segundo tiempo mejoramos, estuvimos en nuestro momento, ellos reaccionaron y luego nosotros. Me gustó la reacción del equipo. Estos son partidos difíciles”.

“Esperaba un Paraguay intenso, porque es la característica del entrenador y los jugadores y nos costó acomodarnos. Paraguay es una selección de mucho cuidado. Quedó conforme por las distintas circunstancias del partido, siempre reaccionamos y eso es muy bueno. Hay jugadores con algunas molestias pero nada grave, creo que para el partido para Brasil vamos a llegar todos bien”, dijo Gareca.

Por otra parte, valoró el esfuerzo de sus dirigidos para poder lograr pelear minuto a minuto el partido. De igual manera, dejó en claro que ningún jugador sufre de alguna molestia muscular, y que evaluará su desempeño conforme pasen los días en los entrenamientos.

“Más allá de las ausencias que podamos tener, veo que los muchachos están bien, estamos trabajando de buena manera. No me voy conforme porque siempre tengo la ambición de ganar, pero dado el rival y como se dio el juego es rescatable. Nos costó acomodarnos con el marcador a favor. Vimos un partido en el cual era favorable el ataque nuestro, sin perder la vista en la recuperación en el medio campo. Hay molestias en los jugadores pero no es de gravedad en cuanto a lesiones. Para Brasil vamos a llegar bien”, agregó el nacido en Tapiales, Argentina.