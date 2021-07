Ricardo Gareca, estratega de la Selección, habló sobre la derrota ante la ‘Canarinha’ y diversos temas más.

En una noche fría en Brasil y con un campo en regulares condiciones, la Selección Peruana no pudo continuar con el sueño de llegar a la final de la Copa América 2021. Ello luego de caer por la mínima diferencia ante el anfitrión Brasil. Sin embargo, más allá de lo que significó la desazón de no poder conseguir el resultado, tal parece que fue el tema arbitral el que causó molestias en la Bicolor.

Sobre el por qué puso cinco defensores en el inicio del cotejo, dijo: “Nos costó acomodarnos, tratamos de esperar con una línea de cinco, pero nos costó crear jugadas, tratamos de contener mejor a Brasil. Si bien no se tuvo tanto ensayo como lo habíamos preparado inicialmente antes de la Copa América, en el segundo tiempo vi al equipo más parejo, más asociado, en el primer tiempo, nos costó acomodarnos”.

Para el ‘Tigre’, más allá de caer ante Brasil, se hizo una buena Copa América. “Para nosotros la superación del equipo, en todo momento. Más allá de las adversidades, la reacción que tiene el equipo es clave para los jugadores. El Perú tiene buenos jugadores y también jóvenes que tuvieron una buena Copa América. Ahora nos toca prepararnos para el último partido, en líneas generales, será rescatable la participación en la Copa América”.

Gareca comentó que “queríamos observar a algunos jugadores, Perú llegó a semifinales, es algo valorable, el funcionamiento del equipo en general no se resiente, independiente de algunas ausencias importantes que tuvo el equipo, logramos sostener un funcionamiento, pero hay muchas cosas por mejorar, todo con optimismo. Con Brasil recibimos mucha cantidad de goles. Es una selección que nos la hizo pasar mal. Quisimos encontrar un equipo que pueda controlarlos mejor. Hay determinadas cosas que lejos de favorecernos, nos pueden perjudicar. Hemos trabajado esto con anterioridad, sin embargo, lo tengo que analizar”.

Luego del encuentro entre ‘incaicos’ y ‘brazucas’ algunos futbolistas de ambos equipos criticaron el arbitraje, ante eso Gareca indicó: “Nunca hablo de los arbitrajes, pero hay que tener cuidado con el trato a los jugadores. Lo que he notado desde afuera y lo que me informaron es que deben mejorar en el trato. Sobre todo este arbitraje (Roberto Tobar). No es un tema menor. Me entero de todo esto (mal trato a los jugadores) en el vestuario y creo que es algo que deben revisar”.

Finalmente y no menos importante, Ricardo Gareca manifestó que de aquí en más Perú se preparará para el duelo por el tercer puesto que se dará este viernes 9 de julio en Brasilia. El rival se dará a conocer del vencedor de la otra llave entre Argentina y Colombia.