Ricardo Gareca, entrenador de la Selección, habló sobre diversos aspectos relacionados a la selección.

A 24 horas del partido, Gareca dio una rueda de prensa fue en el estadio Nilton Santos, donde el técnico de la Blanquirroja lució calmado y respondió a todo tipo de preguntas: desde el equipo que prueba para hoy la defensa en todo el torneo y los jóvenes que han tenido chances en fase de grupos como finales.

En relación a la zaga central nacional, el estratega de nacionalidad argentina manifestó: “Es un tema para mejorar, no es una línea en particular. En el partido, hay líneas que tienen mayor responsabilidad que otras. Yo creo que es un todo y tenemos que mejorar”.

Con respecto al partido de esta noche, Gareca indicó: “Han pasado dos años del partido del 2019. Hay jugadores que han estado en ese momento y que hoy no están. Brasil, lo mismo. Yo creo que son realidades o presentes diferentes a aquel momento. Por supuesto, Brasil sigue siendo una selección muy poderosa. Su presente es muy bueno y creemos que nuestro presente ha mejorado. Estamos en condiciones de poder ir superándonos. Tengo fe de que podemos hacer un buen partido”.

“No hablaría de mística. Yo creo que el equipo se va superando. En las Copas América que nos han tocado, hemos ido mejorando. Hablaría de un grupo que tiene gente joven y de experiencia, y que llegado el momento, podemos decir que Perú es una selección que sabe jugar estas competencias. Hemos llegado a instancias finales, no hemos ganado la Copa, hace mucho que no se gana, y nos gustaría ganarla. Hablaría de una Selección que se ha sostenido y sabe jugar esta clase de partidos”, agregó el ex jugador de River Plate.

Al ser consultado sobre el cambio generacional, Ricardo dijo: “Poder convivir, nos afianza como grupo y tener conocimiento de nuevos jóvenes e ir conociéndolos, y que ellos vayan viendo el nivel de competencia en donde la Selección está. Se vive intensamente el partido dentro del campo de juego, y fuera del mismo. Vemos como positivo para este partido que se viene, así como las Eliminatorias. Ahora contamos con jugadores que nos dan una posibilidad más amplia”.

