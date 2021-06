Ricardo Gareca, técnico de la Selección Peruana, brindará hoy la lista de convocados para la Copa América que iniciará este fin de semana.

Luego de vencer de visita por 2-1 a Ecuador, Perú se alista para afrontar la Copa América con el objetivo de repetir un buen desempeño en el certamen continental en el que finalizó como subcampeón de la edición anterior, que también se jugó en Brasil como país anfitrión.

En esa línea, hoy se tiene planeado que el técnico argentino Ricardo Gareca anuncie la lista final de los 28 futbolistas convocados para afrontar el certamen sudamericano; el cual tiene como fecha de competencia desde el 13 de junio al 10 de julio. La misma que se dará en conferencia de prensa virtual desde las 12:00 del mediodía.

El “Tigre” llamará a la base de jugadores que participaron en los partidos ante Colombia y Ecuador. No se descarta que también pueda incorporar otros futbolistas que no fueron considerados. Dentro de las variantes de aquella lista, estaría la inclusión de Carlos Zambrano que no fue considerado para los duelos ante Colombia y Ecuador tras una fecha de suspensión.

A tres días para el inicio del torneo, Perú debutará el próximo 17 de junio ante Brasil en el estadio Olimpico Nilton Santos de Botafogo. El encuentro entre ambas selecciones está programado para las 7:00 p.m.

En el itinerario se tiene planeado que la Bicolor viaje a tierras brasileñas el lunes 14 de junio en vuelo chárter.

Fixture de Perú en la Copa América 2021:

Jueves, 17 de junio

Perú vs. Brasil

Hora: 7:00 p.m. Estadio: Nilton Santos, Río Janeiro

Domingo, 20 de junio

Perú vs. Colombia

Hora: 7:00 p.m. Estadio: Olímpico, Goiania

Miércoles, 23 de junio

Perú vs. Ecuador

Hora: 4:00 p.m. Estadio: Olímpico, Goiania

Domingo, 27 de junio

Perú vs. Venezuela

Hora: 4:00 p.m. Estadio: Mané Garrincha, Brasilia

LEYENDA: Perú ganó dos Copas Américas en su historia (1939 y 1975).