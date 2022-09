Richard Borja: Aún no tenemos cultura política para ver grandes cambios en Huánuco

A casi un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, el exteniente alcalde, Richard Borja, manifestó que existen muy pocas probabilidades de que Huánuco pueda ver un cambio después del próximo 2 de octubre.

Borja aseguró que la mayoría de la población termina eligiendo mal, porque no profundiza en lo que es realmente importante, los cuales son las propuestas objetivas y viables que puedan ejecutarse en Huánuco.

“En realidad quiero ser optimista y quiero confiar en que sí puede haber un cambio aunque, lamentablemente, empujado por la razón y por la objetividad, yo creo que no hay muchas posibilidades, porque para no volver a cometer los mismos errores, se debe tener mucha cultura política”, expresó.

Destacó que otra de las cosas, que puede jugar en contra para que se dé ese cambio, es que la gente caiga en elegir al llamado mal “menor” que siempre hay en toda votación.

Enfatizó que el mal menor parte de una desconfianza de la población con respecto al sistema político y de representación.

En cuanto a las posibilidades que tienen los candidatos que hasta ahora se perfilan como favoritos, Richard Borja resaltó que siempre puede haber un “outsider o factor sorpresa”.

“Las elecciones en el Perú no se ganan con meses de anticipación, se ganan en el último mes, por ejemplo la figura de Marleny Venancio es una figura que no está dentro de los favoritos, pero es una persona que ya tiene cierto posicionamiento y, a diferencia de otros candidatos, no ha ejercido un cargo público”, explicó.