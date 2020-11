Roban más de 80 mil soles en celulares y dinero

Delincuentes robaron más de 80 mil soles en celulares y dinero en efectivo de la tienda de celulares “Multiservicios Nachito” ubicado en las esquinas de los jirones Comercio y Vizcarra, en la provincia de Dos de Mayo.

Los delincuentes, para ingresar al local, estacionaron un camión en la puerta, luego violentaron los dos candados de seguridad, rompieron los seguros de las vitrinas y se llevaron más de 90 modernos celulares, cinco tabletas, una laptop y más de 2000 soles en efectivo de la caja.

El robo fue detectado al día siguiente, cuando el agraviado, Yonel Astete Verde, acudió a su local para abrir su negocio, pero halló la puerta violentada y los objetos desordenados y tirados por doquier.

El agraviado acudió a la comisaría para denunciar el robo, pero no fue atendido, por lo que se dirigió a la fiscalía pidiendo ayuda, debido a que uno de los equipos tenía GPS y pudieron capturarlo tras realizar el rastreo.

“El fiscal todavía tuvo que llamar al policía para que me atendiera, y cuando volví a la comisaría bajó un policía creo que recién se había levantado de la cama, porque estaba desarreglado y molesto”, manifestó el comerciante.

Astete Verde se quejó también que como el GPS de su equipo arrojaba como recorrido a la ciudad de Huánuco, viajaron a esta ciudad junto a un policía de apellido Cierto, quien debía presentar un documento en la Depincri para que los ayudara en la investigación, pero al final no presentó nada, porque le faltaba hacer otros documentos.

Asimismo, manifestó que al realizar el rastreo del equipo arrojaba por el jirón Tarapacá, paradero de los vehículos a Dos de Mayo, por donde buscó cámaras de video vigilancia. Una comerciante se comprometió a que a las 3:00 p. m. les facilitará el video, pero pese a la cita, el policía nunca llegó al centro comercial para recoger el video.

“Yo le estuve esperando tanto rato, le llamé insistentemente a su celular y no me contestaba, incluso me apagó el celular. Entonces, llamé a su jefe el comisario Paredes, y él me dijo “a mí también no me responde el celular”. Pareciera que la policía estaba obstruyendo la investigación”, manifestó el indignado comerciante.

El agraviado se quejó también que en Dos de Mayo hay mucha inseguridad. “Se está volviendo tierra de nadie. Hace dos semana robaron otro local. Serenazgo solo patrulla de día y los policía no se les ve patrullar de noche”, culminó el agraviado, al tiempo de exigir captura de los malhechores.