El presidente de la cámara de comercio e industrias de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho, manifestó que la nueva designación del director de EsSalud, David Neil Alcántara Asencios, causa preocupación debido a que el exdirector venía realizando un gran esfuerzo por lograr concluir la adquisición de terreno para el futuro hospital.

“Este cambio, auspiciado tanto por este cuerpo médico liderado por el doctor Narciso y también por la clase trabajadora, me sorprende porque el doctor Fonseca estuvo con un gran empeño para poder concluir con la adquisición de terreno para el futuro hospital de EsSalud”, indicó.

Refulio resaltó que la cámara de comercio forma parte de la red asistencial; ya que de los 180 mil asegurados que tiene la red regional, el 60% proviene de las micro y pequeñas empresas.

Asimismo, manifestó su preocupación por el cierre de la Villa EsSalud la cual pasó a ser el primer hospital de este tipo cerrado en todo el Perú.

“Es lamentable que este hospital se haya desactivado por falta de solidaridad interinstitucional con el Gobierno Regional. El doctor Fonseca había solicitado el hospital de contingencia antiguo para reubicar esas 100 camas, pero lamentablemente no hubo la colaboración”, dijo.

En cuanto a las intenciones del nuevo director de construir módulos en el segundo piso resaltó que esto es peligroso ya que ese hospital está construido sobre un terreno de relleno.

“En mi época, cuando fui teniente alcalde en el año 85, se construyó ese hospital y eso está construido sobre terreno de relleno; eso no es tierra firme. Si bien es cierto, la intención es hacer un segundo nivel con material de drywall liviano, pero el peso de los equipos y los pacientes no se ha considerado porque no están tanto por la infraestructura sino por el peso”.

Finalmente, señaló que el cierre de este hospital blanco genera un grave problema ya que resulta muy riesgoso concentrar a pacientes covid y no covid en un mismo lugar.