Roberto Refulio tildó de lenta la gestión de Erasmo Fernández

Las acciones de respuesta del gobernador Erasmo Fernández Sixto están muy lentas en los casi dos meses de haber asumido el mando de la Gorehco. Así lo manifestó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho.

Señaló que no fue correcto convocar a las personas que ya tuvieron la oportunidad de trabajar en anteriores gobiernos y desafortunadamente no hicieron nada trascendente.

Cuestionó que personajes sin una debida preparación estén ocupando puestos claves en la gestión de Fernández, tales como la Gerencia de Desarrollo Económico y Desarrollo Social.

Reprendió también que ya han pasado dos meses y todavía continúan con el pretexto de que todo se ha encontrado mal por culpa de la anterior gestión.

No obstante, Roberto Refulio añadió que se debe de demostrar la capacidad de gestión nombrando gente idónea en los principales cargos de confianza.

Sostuvo también que con este poco tiempo que le falta para culminar, la actual gestión del Gorehco no podrá cumplir ni una meta. Asimismo, criticó que la falta de entrega de su credencial no es justificación para no avanzar con los proyectos.

“En el poco tiempo que le queda de gestión al gobernador Erasmo Fernández debemos notar un cambio, un impacto, él no está asumiendo el cargo de la noche a la mañana”, sostuvo Refulio.

Por otro lado, mencionó que durante la sesión descentralizada, que se realizó el pasado 17 de mayo, no dieron la oportunidad a la cámara de comercio de exponer sus propuestas al Gobierno de Pedro Castillo.