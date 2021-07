Roberto Tobar, árbitro chileno del Perú vs Brasil, fue duramente criticado por futbolistas de ambas selecciones por su actitud dentro del campo.

El arbitraje del Roberto Tobar fue regular en la victoria de Brasil por 1-0 ante Perú debido a algunos errores que tuvo durante el compromiso, entre ellos no cobrar un penal a favor de la selección Peruana por una mano del brasileño Thiago Silva.

Como se recuerda, el experimentado defensor brasileño extendió el brazo en el borde del área tras un disparo de Sergio Peña y envió el balón por un costado del campo. El chileno Roberto Tobar decidió que continuara el juego y ni siquiera consultó al VAR.

Neymar también habló sobre la actuación de Tobar y dijo: “Un árbitro no puede hacer lo que él hace, es una falta de respeto con todos los jugadores, en la forma en la que habla, en la que mira, cómo habló en el campo con los jugadores. Desde el primer minuto fui a hablar con él y fue muy arrogante”.

Agregó: “Todos están hablando de eso, pienso que no es normal que los dos equipos reclamen. Él puede errar, acertar, eso es parte de esto, pero la arrogancia que tuvo… Para mí, no puede ser árbitro de una semifinal de Copa América”.

Finalmente al ser preguntado del rival para la final indicó: “Quiero a Argentina, estoy hinchando por Argentina”.

Por otra parte, el arquero de la Selección peruana, Pedro Gallese, terminó muy molesto no sólo por la derrota sufrida ante Brasil sino por la actuación del árbitro chileno Roberto Tobar.

“Pienso que dejamos todo en la cancha, pero no se pudo. Más allá de ello, considero que estamos de menos a más y no es casualidad que Perú pelee las últimas ediciones de Copa América. Igual queremos seguir creciendo”, dijo Gallese, quien cumplió una gran actuación ante Brasil.

El arquero de la Selección peruana no disimuló su molestia también contra el árbitro Roberto Tobar. “No nos cobró un claro penal en el primer tiempo cuando Thiago Silva extiende el brazo para bloquear un remate de Peña, y para colmo de males cobró saque de meta y no tiro de esquina”, finalizó el ex portero de Alianza Lima.

Lea también:

https://www.ahora.com.pe/una-raya-mas-al-tigre/