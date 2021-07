Robin Williams, el gran comediante estuviera celebrando 70 años de vida

Robin Williams el gran comediante estuviera celebrando hoy 70 años de vida. Un comediante único y excepcionalmente hábil en la improvisación. Considerado como una de las mentes más grandes, de la comedia de todos los tiempos.

Saltó a la fama por primera vez interpretando al alienígena Mork. En la serie de comedia de ABC Mork & Mindy, a finales de los 70 y principios de los 80. Este éxito lo llevó a su transición al cine con Williams, consiguiendo el papel principal en Popeye como su primer papel protagónico en 1980.

Mostró aún más el alcance de sus habilidades, al conseguir el papel protagónico en Good Morning, Vietnam , que le valió una nominación al Premio de la Academia, al Mejor Actor.

Es casi imposible para los fanáticos elegir una actuación favorita de Robin Williams en particular. Ya que es conocido por aparecer en tantas películas excelentes, a lo largo de los años. Como mago de la improvisación y comediante experto.

Ciertamente es muy famoso por sus papeles cómicos en películas, que incluyen títulos populares como Mrs.Doubtfire , Jumanji , The Birdcage y la serie Night of the Museum. Otro de sus papeles más populares es como Peter Pan adulto en Hook .

Tan hábil como era en la comedia, el talentoso actor siempre sobresalió con sus papeles más dramáticos. Lo hemos visto en títulos como Dead Poets Society , Patch Adams , Good Will Hunting , What Dreams May Come y Bicentennial Man .

Incluso interpretó de manera convincente a espeluznantes antagonistas en los thrillers Insomnia y One Hour Photo . Williams también fue aclamado por sus actuaciones más dramáticas en las películas de Terry Gilliam The Fisher King y The Adventures of Baron Munchausen .

Incluso en la animación, Robin fue inolvidable . Proporcionó la voz del genio en Aladdin de Disney , un papel que fue escrito específicamente para él. Aunque está animado, se ha convertido en uno de los papeles más famosos y queridos del recordado actor.

Williams, repitió la voz del genio en la secuela Aladdin y el rey de los ladrones . Fue nombrado Leyenda de Disney en 2009 por su trabajo en Aladdin . El otro trabajo de voz en off del actor incluye FernGully , Robots , Happy Feet y AI Artificial Intelligence .

La última película de Williams estrenada durante su vida fue The Angriest Man in Brooklyn . También protagonizada por Mila Kunis, Peter Dinklage, Melissa Leo y James Earl Jones, la película protagonizada por Williams en el papel principal como un hombre enojado que espera redimirse después de enterarse de que tiene una enfermedad terminal.

Después de la muerte de Williams en 2014, apareció póstumamente en las comedias A Merry Friggin ‘Christmas and Night at the Museum: Secret of the Tomb . Su último papel cinematográfico fue como la voz de Dennis the Dog en la comedia de ciencia ficción Absolutely Anything de Terry Jones .

Antes de su fallecimiento, Williams planeaba regresar para una secuela de Mrs. Doubtfire . Solo cuatro meses antes de la muerte de Williams, 20th Century Fox anunció que Mrs. Doubtfire 2 había comenzado la preproducción con Williams y el director Chris Columbus esperaba regresar

. El proyecto fue archivado tras el fallecimiento de Williams, aunque desde entonces se ha reinventado como un musical de escenario que rinde homenaje a Williams y su actuación en la película original.

Feliz cumpleaños celestial a Robin Williams. Es difícil no imaginar todo lo que podríamos haber visto del legendario actor y comediante si no lo hubiéramos perdido en 2014, pero ha dejado un trabajo tan increíble que su legado vivirá para siempre. Puede ver lo que algunos de los fanáticos están diciendo en honor a Williams y su posible cumpleaños número 70 en Twitter.