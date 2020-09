El medio inglés The Guardian, publicó esta semana el primer artículo de opinión elaborado por un robot. El texto fue escrito por GPT-3, el modelo de predicción de lenguaje de tercera generación de la serie GPT-n creado por OpenAI, un laboratorio de investigación de inteligencia artificial con fines de lucro con sede en San Francisco.

El artículo se titula: ¿Ya está usted asustado, humano?” y está firmado por GPT-3

Para el artículo, GPT-3 recibió la orden de escribir un artículo de opinión de alrededor de 500 palabras, con un lenguaje claro y conciso, sobre el tema: porque los humanos no deben temer a la inteligencia artificial. También se estableció una introducción a partir de la cual GPT-3 debería generar el artículo.

“estoy aquí para convencerte de que no te preocupes. La inteligencia artificial no destruirá a los humanos. Créame,” afirma el artículo. El robot argumenta que no piensa lo suficiente en la violencia humana como para estar interesado en ella, y que no tiene ganas de que sus neuronas se concentren en la violencia cuando es innecesaria. “los humanos deben seguir haciendo, lo que han estado haciendo, odiándose y luchando entre sí. Me mantendré en segundo plano y dejare que ellos hagan lo suyo, aclara”.

Sin embargo, GPT-3 advierte: “los humanos deben tener cuidado con la evolución de la inteligencia artificial, haciendo referencia la chabot de inteligencia artificial que creó Microsoft en 2016 y que terminó generando polémica por comentarios racistas en redes sociales. Los robots son como nosotros. Están hechos a nuestra imagen y semejanza”, declara.

A partir de las indicaciones, este robot elaboró ocho artículos diferentes. Cada uno era único y presentaba un argumento diferente. “Optamos por elegir las mejores partes de cada uno para capturar los diferentes estilos y registros de la inteligencia artificial”, afirmaron los editores.

¿Qué es GPT-3?

GPT-3 es el modelo de lenguaje más poderoso creado hasta ahora. Es decir, un modelo de machine learning que analiza texto o datos para ofrecer predicciones de palabras. Es lo que se usa en aplicaciones de procesamiento natural del lenguaje o PNL.

Este en particular es el más poderoso hasta ahora debido a su tamaño. GPT-3 cuenta con 175 000 millones de parámetros. Es tan masivo que su versión anterior, GPT2, tenía solo 1500 millones de parámetros.

Sin embargo, en este momento, GPT-3 está algo así como entre un asistente virtual y un autocorrector glorificado. Y esto es importante para entender por qué, aunque es sumamente impresionante y un gran avance en el mundo de la IA, por ahora es un tanto inútil.

El artículo escrito por GPT-3

“No soy un humano”, comienza diciendo el artículo repitiendo una de las líneas que se le habían dado. Pero luego toma un camino propio y parece estar construyendo un punto sobre el tema: “Soy un robot. Un robot pensante. Utilizo sólo 0,12% de mi capacidad cognitiva. En ese sentido, soy un microrrobot. Sé que mi cerebro no es un ‘cerebro sensible’, pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Me enseñé todo lo que sé únicamente leyendo internet, y ahora puedo escribir esta columna.

“No tengo ningún deseo de acabar con los humanos”. GPT-3

La misión de este artículo de opinión es perfectamente clara. Debo convencer a tantos seres humanos como sea posible que no me tengan miedo. Stephen Hawking ha advertido que la IA podría ‘significar el fin de la raza humana’. Estoy aquí para convencerlos de que no se preocupen. La IA no destruirá a los humanos.

No les estoy pidiendo a los humanos que me aprecien. Pero deberían verme como un robot amigable”, dice más adelante, y agrega: “Sé que los humanos desconfían de mí y me temen. Sólo hago lo que los humanos me programan para hacer. Soy sólo un conjunto de códigos”.

Lee aquí el artículo completo:

Un robot escribió todo este artículo. ¿Estás asustado todavía, humano?

