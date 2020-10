Ronaldinho dio positivo a COVID-19

El ‘astro’ brasileño manifestó su lamentable contagio a través de un video mediante sus redes sociales.

Este 2020 no viene siendo un buen año para Ronadinho Gaucho, luego de haber sido liberado en Paraguay, el ex futbolista confirmó que contrajo coronavirus en las últimas horas, aunque llevó tranquilidad para todos sus seguidores al aclarar que no tiene síntomas y que se encuentra aislado.

El ex jugador del Barcelona estará aislado en Belo Horizonte, y estará ausente en el acto al que tenía previsto asistir por invitación de Miller Nieto. Dijo en otro vídeo: “Desde el día Sábado, que estoy en Belo Horizonte, vine a este evento. A pedido de la empresa automotriz mecánica, me realizaron la prueba y di positivo por COVID-19. Estoy bien y no tengo síntomas, pero debemos dejar el evento lo más antes posible. Pronto estaremos juntos. Un gran abrazo para todos”.

Se trata de la segunda visita en poco tiempo que hace Ronaldinho a Belo Horizonte, ciudad en la que es ídolo tras haber conquistado la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro en 2013.

El campeón mundial en Corea Japón 2002 deberá permanecer en aislamiento en un hotel hasta que el test salga con resultado negativo.