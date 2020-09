Ronny Revollar: “Lamentablemente la cuarentena por el COVID 19 nos perjudicó”

Mediante una entrevista realizada a un medio digital huanuqueño, el técnico Ronny Revollar Miranda, habló sobre la mala racha que está pasando el plantel ‘azulgrana’ como también sobre el partido que se viene ante Sporting Cristal por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Revollar habló sobre los cambios que hace en cada encuentro: “Hay algunos equipos que les favoreció esta para mientras que a otros nos afectó demasiado, no hemos podido hacer hasta ahora un once fijo por diversos factores.

En este sentido, mencionó la lesión de Jack Durand que se recupera poco a poco y el cuerpo médico recomendó que solo puede jugar 30 minutos; además nombró el caso de Julio Landauri, quien está con una contractura muscular severa y, al igual que a Jack solo le permiten jugar 30 minutos.

Asimismo, el técnico se refirió a Elías Ramos y Canova , quienes se recuperan del COVID; así como a Carbajal que está con una infección estomacal severa; Vilchez que tiene una sobrecarga muscular.

“No quiero excusarme por el momento que estamos pasando, como todo el pueblo huanuqueño estamos preocupados”, expresó.

Sobre los malos resultados que ha tenido el equipo acotó: “No estamos en muchos días de recuperación, estamos jugando cada 3 o 4 días, lamentablemente los jugadores que entran en los recambios no tienen ritmo futbolístico y eso nos está afectando. Aparte que jugar en la capital es como si estuvieras jugando de visita, estamos tratando de tener un equilibrio al equipo”.

En referencia al partido ante Sporting Cristal el próximo sábado 19 de setiembre, el estratega mencionó: “Para este partido podría arrancar Juan Cámara, lamentablemente no se podía contar con él porque no estaba bien moralmente por un problema de salud de un familiar cercano a él, pero le estamos tomando en cuenta; no se podrá tener en cuenta tanto a Gomez como a Carbajal por el tema de que vienen a préstamo de Sporting Cristal y en el acuerdo con el club ambos no pueden jugar contra ellos.

“Joyce Conde se pierde la temporada porque tuvo una operación a los ligamentos cruzados y tardará entre 5 a 6 meses en recuperarse, Portilla también estuvo infectado y ahora viene entrenando con nosotros, y estamos esperando a que ya se encuentre bien físicamente”, finalizó Revollar.