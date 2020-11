Rubén ‘Chupón’ Real: “Huánuco me dio la oportunidad de hacerme un nombre en el fútbol”

Hoy presentamos a Rubén Real – ‘Chupón’ para todos – un jugador que llegó en el 80’ a Huánuco y se quedó unos años en nuestra ciudad, considerándose un huanuqueño más.

¿Cómo nacen las ganas por jugar al fútbol en usted?

Yo soy del distrito de Puente Piedra y el fútbol es la mayor atracción que tiene ese distrito, de allí salieron muchos futbolistas como: Teófilo Cubillas, Franco Navarro, los hermanos La Rosa, Zevallos, etc; mis hermanos mayores también estuvieron ligados al fútbol y al ver a los que destacaban yo también quise jugarlo.

¿Dónde nace el apelativo de ‘Chupón’?

(Risas) Ese apelativo viene de barrio, de pequeño mucho lloraba y mi mamá me daba el chupón, tenía muchos en casa y ya de ahí se quedó hasta ahora, ya tengo muchos años y la gente me sigue conociendo de esa manera. (Risas).

¿Cuál fue el primer equipo al que fue usted?

Yo soy cuñado de Inocente La Rosa, él me llevó a probarme en las divisiones menores de Alianza Lima a los 16 años. Soy promoción con Gonzales Ganoza, Duarte, Miguel León, Alzamora, etc; campeonamos en un campeonato juvenil y de esa manera llegué al primer equipo.

¿Qué tipo de jugador fue Rubén Real?

Yo era un jugador que le gustaba llegar más al gol de la mejor manera, mi cualidad era la piconería, considero que si un jugador no es picón no llega a sus objetivos.

Hubo un tiempo en el cual usted dejó el fútbol. Cuéntenos a qué se debió ese retiro.

Me diagnosticaron un soplo al corazón, tuve que alejarme, pero me dijeron que no era de gravedad y volví a Alianza e hice mi debut ante CNI,. Pasó un corto tiempo y me lesioné la rodilla, sentí que el fútbol no estaba marcado para mí. Ante todo eso decidí irme a trabajar a una fábrica.

¿Y de qué manera llega al León de Huánuco?

Mi hermano Aurelio estaba en el equipo y me llamó para decirme que se estaba formando un buen grupo para participar en la Copa Perú, sin pensarlo dos veces decidí viajar, en ese tiempo estaban: Sinti, Gómez, Ternero, Ríos, Chavez, Chueca, Garrido, etc.

¿Qué recuerdos guarda de Huánuco?

(Sonrisa) Su gente, el bonito clima, lo que me llamó la atención fue el locro, en Lima no me gustaba porque locro lo llaman a una comida que incluye zapallo. Un día me invitaron al restaurante ‘Coco’ y me sirvieron locro, pero era otro tipo de comida y desde que probé me gustó, todos los viernes iba a comerlo (Risas). Conocí Panao, San Rafael, Ambo, Quicacán Tomayquichua, etc; tenía amigos que venían a ver al León de San Rafael y hasta desde Huariaca, imagínate, conocí a un amigo que vendía shacta a la hacienda ‘Ingenio’ donde trabajaba mi padre y siempre me apoyaba, recuerdo que los Lunes me iba a Ambo donde una familia que me recibió de forma espectacular en su restaurante. Otra anécdota que guardo es que jugamos un par de partidos contra los de la cárcel, el primer partido nos ganaron, el año siguiente les ganamos y lo curioso es que las veces que fui, estaban los mismos jugadores ninguno salía de la cárcel. (Risas).

¿Qué recuerdos tiene dentro del Heraclio Tapia?

Muy buenos recuerdos, partidos importantes donde teníamos la obligación de ganar, el estadio era pequeño pero se llenaba rápido. Huánuco es una ciudad muy futbolera. Aparte que los dirigentes fueron muy buena gente con todo, recuerdo de los señores Cornejo, Inocente, Medina, ‘Pepe’ Reyes, Melgarejo y Adolfo Durand.

¿Y cómo fue la fiesta en la finalísima en Lima el año 80’?

Fue una fiesta total porque venían de diferentes lugares para ver al León, era un bonito jolgorio. Yo no recuerdo un partido en Lima con el León con menos de 35 000 personas. El día que campeonamos fue una fiesta apoteósica, los dirigentes contrataron un avión especialmente para nosotros y al llegar a Huánuco la gente nos recibió con mucha alegría. En aquel equipo todos fuimos una familia.

Usted hace minutos me contó que estuvo retirado del fútbol, luego llegó a León, en base a eso le pregunto: ¿Cree que el León fue el trampolín para volver a jugar?

Sí, porque después de estar tres años en el León de Huánuco decidí retirarme con 30 años de edad y me dediqué al ámbito profesional.

¿Qué significa Huánuco para usted?

Significa una parte de mi vida, Huánuco me dio mi vida futbolística, social, profesional porque estudié en la UNHEVAL, eternamente agradecido con esa bella ciudad, no hay como pagar a una ciudad que te recibió de una buena manera. Huánuco me dio la oportunidad de hacerme un nombre en el fútbol.

Si no hubiera sido futbolista: ¿Qué hubiese sido?

Hubiera sido un buen cómico (Risas), me gustaba mucho estudiar y por esa razón me dediqué a los estudios, el fútbol es algo efímero y tienes que cuidarte mucho. Bien contradictoria, una semana puedes salir en hombros y la siguiente puedes ser el villano, uno siempre tiene que manejar el deporte con disciplina; hoy el fútbol es un sube y baja, es más desgaste físico. El fútbol me dio todo, me cambió la vida.

TIKI TAKA

¿Bailar o escuchar música?

Escuchar música

¿Comida favorita?

Carapulcra

¿Con sopa seca?

No, sin sopa seca

¿Jugador Favorito?

Neymar

Ruben Real es…

Amigo de todos