Sacerdote denuncia amenazas de muerte tras criticar al comunismo en una homilía

El padre Omar Sánchez, secretario general de Cáritas Lurín, denunció que ha recibido amenazas de muerte tras unas críticas que hizo contra la ideología comunista durante una eucaristía días atrás.

Indicó que fueron tres llamadas en las que con insultos y amenazas lo conminaron a dejar de incentivar el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, algo que él rechaza haber hecho.

“No dijeron quiénes eran, no se identifican con alguien en particular, pero fueron tres llamadas muy similares, en las que decía ‘por qué hablaba contra el comunismo’ y que me iban a matar si seguía diciendo que voten por Keiko, cosa que nunca he dicho”, sostuvo.

El sacerdote dijo que el Perú está tan dividido, tan fraccionado, que esto puede ser cualquier persona que no está de acuerdo y llama por teléfono para tratar de amedrentar, de callar.

Además, informó que no ha pedido seguridad “de ningún tipo” tras las amenazas recibidas porque “tengo la confianza puesta en Dios”.