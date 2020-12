EL Jurado Electoral Especial (JEE) manifestó que el mandatario Francisco Sagasti tiene tiempo hasta febrero del próximo año para renunciar a su candidatura a la segunda vicepresidencia con la lista de Julio Guzmán, por el Partido Morado.

Estas modificaciones en la lista están permitidas hasta el 10 de febrero, según el reglamento del JEE, comentado por el especialista Jorge Jáuregui.

“De acuerdo con el reglamento aprobado por el JEE, se establece como fecha límite hacer la renuncia o retiro de candidato el 10 de febrero. Lo correcto sería presentar la fórmula completa y, una vez que la admitan, Sagasti tiene todo el derecho para presentar su renuncia a la condición de candidato”, especificó.

Cabe recordar que el martes 22 de diciembre, fecha límite para presentar las listas al organismo electoral, el partido liderado por Julio Guzmán inscribió su fórmula con miras a participar en las elecciones generales 2021 e incluyó a Sagasti como candidato.

A través de su página web, el organismo electoral publicó el expediente en el cual figura el jefe de Estado como participante junto con el candidato presidencial Julio Guzmán.

Sagasti afirma que desistirá de candidatura cuando lo admita el JEE

Ante ello, el jefe de Estado resaltó que iba a renunciar cuando el JEE admita la plancha presidencial, tal como lo había prometido.

“Hicimos una consulta legal, y uno no puede renunciar a lo que no es. Yo, en este momento, no soy candidato, hasta que lo admita el Jurado Especial de Elecciones. A los dos segundos que salga publicado, ahí estará mi carta de renuncia. Total y absoluta neutralidad, no vamos a intervenir. Tranquilidad, el suelo está parejo”, manifestó Sagasti a Exitosa.

