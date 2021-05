El presidente Francisco Sagasti se pronunció ante las denuncias de intentos de inoculación sin dosis de vacuna contra el nuevo coronavirus. En conferencia de prensa, aseguró que los responsables tendrán sanciones ejemplares y que harán todo lo posible porque este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.

“Esto es algo sumamente y podría ser hasta criminal. Es un tipo de engaño que no se debe permitir. En primer lugar los protocolos establecen con toda claridad que se debe mostrar la vacuna, se debe mostrar cómo se ha llenado la jeringa antes de ser aplicada”, recalcó el jefe de Estado.

“En aquellos casos que no se cumplan los protocolos seremos extremadamente severos. Ya el ministro anunció una investigación exhaustiva y nos aseguraremos que esto no vuelva a suceder dando una sanción ejemplar a los responsables”, agregó.

Ante los casos reportados en los vacunatorios del Campo de Marte, La Videna y el Estado Los Chancas de Santa Anita, el Ministerio de Salud anunció una investigación para hallar presuntas responsabilidades. El informe será emitido este jueves 13, precisó el vocero de la institución, Arturo Granados.

“Hay tres personas involucradas en el momento mismo de la inoculación, que han sido filmadas por los familiares. Son ellos los que están en investigación”, indicó Granados a medios locales.

Granados recordó a la ciudadanía que el protocolo del personal de salud es el de enseñar la jeringa con la que se realizará la inoculación. Si esto no sucede, se puede hacer el reclamo respectivo ante los representantes del Minsa.

“Esas son las reglas, precisamente este caso nos ayuda a reforzar más ese doble control: del propio personal y su procedimiento, y de las personas que van vacunarse para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, aseguró.

Denuncias

A través de un video enviado al WhatsApp de La República, un ciudadano reportó que su familiar iba a ser inoculada con una jeringa vacía. Al hacer el reclamo, la enfermera procedió a hacer el cambio.

Otro de los casos corresponde a la señora Margarita Moreno, de 72 años, quien aseveró que la inocularon con una jeringa sin contenido y que se percató de esto porque no sintió ningún dolor.

“En el momento que me van a aplicar la vacuna siento un pinchazo así muy suave y, bueno, yo pensé que eso era normal, ¿no?, pero justo viene mi hija que había ido dos minutos a consultar a la doctora sobre mi caso. Ella se da cuenta porque estaba grabando que no me habían puesto la vacuna”, detalló en un diálogo con Latina.

