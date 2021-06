Salaverry asegura que Vladimir Cerrón “no tendrá injerencia” en un eventual gobierno de Pedro Castillo

El excandidato presidencial Daniel Salaverry reiteró que, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, no tendrá injerencia ni un cargo público, pese que el secretario general de Perú Libre, es el coordinador del cierre de campaña de Pedro Castillo, programado para este jueves en Lima.

“Pedro Castillo ya dejó bien claro que en un próximo gobierno de él el señor Cerrón no va a tener participación activa, ningún cargo público, así que tranquilidad, calma. Entiendo que estamos inmersos en una campaña, yo no voy a adjetivar sus comentarios, pero tampoco podemos permitir que sigan enlodando o sigan tratando de confundir a la población con un supuesto manejo del presidente de un partido que no forma parte del equipo técnico”, dijo.

Salaverry sostuvo una reunión con el candidato presidencial en su casa de Breña, y aprovecho la oportunidad para expresar que las autoridades correspondientes deben definir el pedido de Perú Libre y Fuerza Popular para realizar sus mítines de cierre de campaña en la Plaza San Martín. Indicando que esta decisión “no debería beneficiar a una y otra organización política”.