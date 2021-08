Salud vocal: herramientas para cuidar la voz

Hacemos uso de nuestra voz durante todos los días casi sin darnos cuenta y sin tomar consciencia sobre su importancia. Forma parte de una de las características que nos hacen diferentes de otras personas. Nos reconocen con solo escucharnos, nos hace únicos.

Como todo aquello que hacemos de manera automática, no somos conscientes del valor que la voz tiene en cada momento de nuestras vidas. Es de fundamental importancia como seres comunicativos que somos.

Muchas veces registramos esta importancia a partir de la aparición de alguna patología que nos lleva a episodios de disfonía (disminución parcial de la capacidad/calidad vocal) o, en el peor de los casos, a la afonía (disminución total de la capacidad vocal).

Actualmente, tiene valor fundamental la prevención en salud y la voz no es una excepción. Por los motivos mencionados, se debe considerar la posibilidad de evaluación/control anual con especialista otorrinolaringólogo y fonoaudiólogo para detección oportuna de patologías ligadas a la aparición de disfonías.

Lo cual permite el desarrollo de técnicas para llevar a cabo cada tarea de la mejor manera posible dañar en las cuerdas vocales. Principalmente, las personas que por su actividad o profesión utilizan su voz como herramienta básica de trabajo. Lamentablemente muchas profesiones no cuentan, en su formación o preparación, materias que brinden herramientas para el cuidado de las cuerdas vocales.

Herramientas para cuidar la voz

Respiración: Por un lado, es importante localizar la respiración en una zona más baja que tu pecho, hacia la zona del diafragma y costillas. De esta forma, logramos mayor capacidad de aire y alejar tensión muscular de la zona del cuello y laringe.

Es indispensable “respirar antes de hablar”, no se debe continuar hablando cuando ya no disponemos de aire suficiente. Tomar conciencia cuando estés realizando esfuerzo en la musculatura de laringe, cuello y no seguir hablando, mucho menos susurrando ya que estos mecanismos no hacen más que agregar tensión al cuadro. Lo ideal es que reposes tu voz al máximo posible, sin hablar hasta notar que el cansancio o tensión hayan cedido.

Intensidad: El volumen tiene relación al aire que utilizas al hablar, si querés disponer de él, no debe ser malgastado con volumen exagerado. Es importante cuidar este aspecto sobre todo en lugares ruidosos. El desplazamiento de la intensidad muchas veces, también, produce desplazamientos de tono. Al gritar terminamos desplazando la voz a un tono más agudo, generando más tensión en las cuerdas vocales.

Tomar agua continuamente: Para mantener limpias e hidratas las cuerdas vocales, es fundamental ingerir agua. Hay que tener más cuidado con el uso de mate o café. Ya que su acidez no es de lo más recomendable, sobre todo en aquellas personas que tienen algún problema gástrico.

Descansar: Como cualquier músculo del cuerpo las cuerdas vocales lo requieren descanso.

–Evitar alcohol y cigarrillo-.

Caramelos/chicles: Muchas veces se recurre a caramelos o chicles que producen efecto frio (menta), los cuales no son recomendable para las cuerdas vocales, como así tampoco la tensión muscular que generan los chicles al mascar todo el tiempo.

Alternativas: Ayudas como pueden ser las hierbas medicinales en infusión.

Se aconseja prevenir y actuar oportunamente ante cualquier molestia reiterada durante el uso de tu voz. En caso de utilizar la voz, en actividades o profesiones exigidas en este aspecto. Es necesario realizar una consulta al otorrinolaringólogo, para chequear las cuerdas vocales. Y, realizar tratamiento fonoaudiológico, con el objetivo de capacitarte y no dañar esta característica tan distintiva de tu persona… tu voz.