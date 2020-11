Se aferran a Primera

El Deportivo Llacuabamba envió un pedido a la Federación Peruana de Fútbol para que no haya descenso esta temporada.

El argumento del Deportivo Llacuabamba de Trujillo es que la entidad presidida por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, tomó parte para que rescinda el contrato que tenían con el Consorcio Fútbol Perú para luego firmar por otra cadena televisiva.

“Producto de esta situación, que a la fecha no ha concluido, el club se vio obligado a rescindir el contrato con el Consorcio, no generando ingreso alguno por tal concepto, quedando en la práctica desfinanciadas sus actividades”.

“Por ello, a pesar que como indicamos oportunamente y como se demostrará en su oportunidad, la modificación de los estatutos no volvió propietario de los derechos de televisión del torneo profesional peruano a la Federación Peruana de Fútbol, sino que únicamente ratificó su propiedad, pues la FPF siempre ha sido titular primigenio de los derechos de transmisión”.

Los artículos 77 y 78 de los estatutos aprobados el 14 de octubre de 2019, tienen un carácter declarativo y no constitutivo. Por tanto, los nuevos estatutos no otorgan a la FPF un derecho que no tenía, sino que declaran la existencia de un derecho que siempre tuvo”, sostiene uno de los párrafos del petitorio.

En tal sentido, solicitaron que se suspenda el descenso para esta categoría, o de lo contrario, acudirán a las instancias contempladas en el estatuto de la FPF y de la FIFA.

“Habiéndose afectado, objetivamente, la necesaria imparcialidad en el campeonato por parte de su más alta autoridad, es necesario que la junta directiva proceda a determinar que no existe fundamento para decretar el descenso de clubes en el Torneo Liga 1, o que, en todo caso, no existe fundamento para decretar la baja del Club Llacuabamba”, finalizaron.