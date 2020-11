¡Se cortó la mala racha!

Alianza Universidad de Huánuco venció el sábado a Carlos Stein por 3 a 2 en el estadio Monumental.

“No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista” dice una frase de antaño y esta frase puede aplicarse a la gente de Alianza Universidad de Huánuco ya que rompió una mala racha de cuatro derrotas ante vencer a Carlos Stein de Lambayeque.

Alianza Universidad arrancó dominando el partido, por lo que el equipo dirigido por el técnico, Ronny Revollar, logró abrir el marcador a los 23 minutos del encuentro, el recién ingresado por Enzo Maidana, Hernán ‘El Charapa’ Rengifo aprovechó una oportunidad inmejorable y anotó el 1-0 con un gol de penal.

Pero no sería todo, porque dos minutos más tarde, ‘El diablo’ Jack Durán sacó un centro desde la izquierda que no fue bien cortado por el arquero Ruiz y el balón le quedó en los pies de Julio Landauri, quien no perdonó y puso el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, el cuadro ‘azulgrana’ logró tener mayor control del juego y apareció Germán Pacheco para sentenciar lo que, hasta el momento, era una goleada. El delantero, tras una asistencia de cabeza del ‘Charapa’ Rengifo, anotó el 3-0 en el minuto 64.

Pero, el equipo de Carlos Stein no bajó los brazos y, a los 70 minutos, Iván Bulos, quien reemplazó a Parra descontó en el marcador, y cuando ya todo parecía consumado apareció Aurelio Gonzales Vigil en los últimos segundos para seguir acortando la diferencia.

Alianza UDH mejoró muchísimo en relación a anteriores partidos porque no solo asoció mejor sino que esta vez supo culminar mejor las jugadas de peligro. Los lambayecanos, dirigidos por Juan Carlos Bazalar sigue siendo un tema mental, porque regalaron un tiempo y luego, cuando se vieron en serios apuros, despertaron, pero fue demasiado tarde.