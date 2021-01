Se encienden las alarmas

El técnico de Universitario de Deportes, Ángel David Comizzo, manifestó a un medio capitalino que: “Sporting Cristal no está a la altura de Universitario y Alianza Lima”

Como parte de una entrevista a la cadena televisiva Gol Perú de Movistar, el DT de Universitario, Ángel David Comizzo, se refirió al hecho de jugar la Liga 1 sin la presencia de su ‘clásico rival’, Alianza Lima. Ante ello, el estratega argentino fue claro al decir que solo habrá un grande en el torneo peruano, excluyendo a Sporting Cristal.

El entrenador del equipo ‘crema’, Ángel Comizzo, sorprendió a propios y extraños tras afirmar que Cristal no tiene la jerarquía de la ‘U’ y Alianza Lima.

“Seamos honestos. Yo soy muy claro en mis apreciaciones. Yo creo que Sporting Cristal no está a la altura de Alianza Lima y Universitario. Para mí no. Lo de Universitario y Alianza Lima es fuerte. Es como decir que Vélez va a estar a la altura de River Plate y Boca Juniors. Es imposible. Te lo puede asegurar es imposible”, declaró el ex portero de River Plate.

Universitario de Deportes y Alianza Lima podrían verse las caras en la Copa Bicentenario, donde afrontan los clubes de la Liga 1 y Liga 2.

Cabe resaltar que tanto Universitario como Sporting Cristal representarán al Perú en la Copa Libertadores. El club celeste se coronó campeón tras ganar a la ‘U’ en la final. Los otros dos que estarán en el torneo continental son Ayacucho FC y la Universidad César Vallejo.